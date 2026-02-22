Bakan Uraloğlu duyurdu: Boğazlarda dijital dönüşüm başlıyor

  • İSTANBUL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizcilikte yeni bir çağın kapılarını araladıklarını duyurdu. "Denizciliğin İnterneti" ve "NAVDAT" projeleriyle Türk Boğazları dijital bir kalkanla donatılıyor. 7/24 kesintisiz haberleşme ve akıllı izleme sistemleriyle deniz emniyetimiz en üst seviyeye taşınırken, kritik su yollarımız artık yerli ve milli dijital altyapıyla yönetilecek.

Türkiye, denizlerdeki hakimiyetini teknolojik dönüşümle taçlandırmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün hayata geçireceği dev projelerle Boğazlarımızın dijitalleşme sürecinde yeni bir safhaya geçildiğini müjdeledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek, 'Denizciliğin İnterneti Projesi' ve 'NAVDAT Projesi' ile Türkiye’nin deniz haberleşme ve izleme altyapısını güçlendirdiklerini belirterek, "Bu projelerle Boğazlarımız başta olmak üzere kritik su yollarımızda dijitalleşmeyi ileri seviyeye taşıyoruz" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Denizciliğin İnterneti Projesi kapsamında Türk boğazlarında seyir halindeki gemilerin güvenliğini ve seyir emniyetini artırmak için bir dizi yenilikçi çözüm sunmayı hedeflediklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Projeyle, geleneksel fener ve şamandıra sistemlerinin izlenmesi, deniz ekosisteminin tehditlerinin belirlenmesi ve gemilerin takibi gibi önemli alanlarda dijital bir platform kurulması gerekliliğine çözüm oluşturmayı amaçlıyoruz. Projede kullanılacak olan uzak menzil haberleşme altyapıları, mevcut haberleşme altyapısına yedek olacak şekilde eklenerek veri iletişimi güvence altına alınacak. Boğazın farklı noktalarına yerleştirilecek 3 adet yüzer seyir yardımcısı ve 1 adet fener kulesi gibi yapılar; hidrografik, meteorolojik ve gemilerin seyir bilgilerini tespit edebilecek şekilde tasarlandı. Proje, gemi trafiğinin yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sunarak kritik su yollarında güvenli seyrüseferi kolaylaştıracak ve acil durum müdahalelerini destekleyecek" dedi.

'GEMİLERE 7 GÜN 24 SAAT HABERLEŞME HİZMETİ SUNACAĞIZ' Proje kapsamında kurulacak sistemle gemi trafiğinin daha etkin yönetileceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Denizciliğin İnterneti Projesi ile gemi trafiği yönetimini dijital ortamda daha etkin hale getireceğiz. Kritik su yollarımızda seyir süreçlerini daha yakından takip ederek operasyonel kabiliyetimizi artıracağız. Ayrıca İstanbul’da kuracağımız NAVDAT alıcı ve verici istasyonları ile gemilere 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşme hizmeti sunacağız. Bu sistem sayesinde gemilere grafik, metin ve multimedya içeriklerini daha hızlı şekilde iletebileceğiz. Bu projeyle gemi ve kıyı istasyonları arasındaki iletişimi güçlendireceğiz. Denizcilik operasyonlarının etkinliğini artıracağız. Deniz kazalarının önlenmesine yönelik daha hızlı uyarı sistemi sağlayacağız ve mevcut sistemlerle uyumlu, sürdürülebilir ve ekonomik bir altyapı oluşturacağız. Deniz haberleşme altyapımızı daha modern, daha güçlü ve uluslararası standartlara uyumlu hale getireceğiz" dedi.

