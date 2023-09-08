Bakan Tunç'tan yeni Anayasa açıklaması!

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birileri bu reforma karşı çıktı, ‘parlamenter sistem daha iyidir’ dedi. ‘Eski sisteme geri dönelim’ diye seçimlerde vaatler verdiler. ‘Güçlendirilmiş olsun, iyileştirilmiş olsun’ şeklinde eski sistemin önüne başka sıfatlar takmaya çalıştılar. Ama eski sistemi milletimiz yaşadı. O sistemin zorluklarını milletimiz gördü. O sistemde 1,5 yılda bir değişen hükümetler yüzünden, istikrarsızlık ortamı nedeniyle siyasi krizlerin nasıl ekonomik krizleri tetiklediğini, ekonomik krizlerin nasıl fakirleşmeye yol açtığını, fakirleşmenin nasıl anarşiye, huzursuzluğa, teröre yol açtığını ve tüm bu olumsuzlukların nasıl bürokraside, askeriyede ve vesayetçi, darbeci anlayışı nasıl yeşerdiğini beslediğini bu millet tecrübesiyle gördü..