2023-09-08 21:49:02 Bakan Tunç'tan yeni Anayasa açıklaması!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Anayasa'ya ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye yüzyılında sivil bir anayasaya milletin kavuşturulması gerektiğini belirten Tunç, "Ülkemiz daha güçlü karar alan, daha hızlı uygulayan ve millet iradesini esas alan, Cumhuriyeti daha da güçlendiren bir yönetim sistemine adım attı. Türkiye yüzyılında ilk hedefimiz yeni bir anayasaya milletimizi kavuşturmak. Yeni bir anayasa demokratik ve katılımcı, çoğulcu, hak ve özgürlükleri öne alan bir anayasayı Millet Meclisi yapmak ve milletin onayına sunmak mecburiyetinde. Milletimiz bunu istiyor." dedi.