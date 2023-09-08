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Bakan Tunç'tan yeni Anayasa açıklaması!

2023-09-08 21:49:02
Bakan Tunç'tan yeni Anayasa açıklaması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Anayasa'ya ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye yüzyılında sivil bir anayasaya milletin kavuşturulması gerektiğini belirten Tunç, "Ülkemiz daha güçlü karar alan, daha hızlı uygulayan ve millet iradesini esas alan, Cumhuriyeti daha da güçlendiren bir yönetim sistemine adım attı. Türkiye yüzyılında ilk hedefimiz yeni bir anayasaya milletimizi kavuşturmak. Yeni bir anayasa demokratik ve katılımcı, çoğulcu, hak ve özgürlükleri öne alan bir anayasayı Millet Meclisi yapmak ve milletin onayına sunmak mecburiyetinde. Milletimiz bunu istiyor." dedi.

#1
Foto - Bakan Tunç'tan yeni Anayasa açıklaması!

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birileri bu reforma karşı çıktı, ‘parlamenter sistem daha iyidir’ dedi. ‘Eski sisteme geri dönelim’ diye seçimlerde vaatler verdiler. ‘Güçlendirilmiş olsun, iyileştirilmiş olsun’ şeklinde eski sistemin önüne başka sıfatlar takmaya çalıştılar. Ama eski sistemi milletimiz yaşadı. O sistemin zorluklarını milletimiz gördü. O sistemde 1,5 yılda bir değişen hükümetler yüzünden, istikrarsızlık ortamı nedeniyle siyasi krizlerin nasıl ekonomik krizleri tetiklediğini, ekonomik krizlerin nasıl fakirleşmeye yol açtığını, fakirleşmenin nasıl anarşiye, huzursuzluğa, teröre yol açtığını ve tüm bu olumsuzlukların nasıl bürokraside, askeriyede ve vesayetçi, darbeci anlayışı nasıl yeşerdiğini beslediğini bu millet tecrübesiyle gördü..

#2
Foto - Bakan Tunç'tan yeni Anayasa açıklaması!

.. ‘Darbe üreten, istikrarsızlık üreten sistemi ben artık tercih ediyorum. Yeni hükümet sistemiyle yoluma devam edeceğim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle doğrudan yürütmeyi ben belirleyeceğim’ dedi milletimiz. Birinci dönemini tamamladık, şimdi ikinci dönemin ve Türkiye yüzyılının başlangıcındayız..

#3
Foto - Bakan Tunç'tan yeni Anayasa açıklaması!

.. Yaptığımız çalışmalar Anayasamızda vesayetçi anlayışın azalmasına sebep oldu ama vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldıramadı. Anayasanın değişmesi sadece yapanların darbeci olmasın bakımından bile zaruridir. O nedenle darbecilerin yaptığı anayasadan kurtulma zamanı gelmiştir. İnşallah yeni oluşan 28. dönem parlamentomuzda tüm siyasi partiler bu sorumluluğu yerine getirmeli ve bunda da AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bizler inşallah öncü olmaya devam edeceğiz."

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