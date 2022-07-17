Bakan Soylu'dan önemli açıklama: Şu ana kadar bu 20 noktada...

Soylu, bu bayram tatilinde yapılan denetimlerde otoyollar ve şehirlerarası yollarda yüzde 90'ın üzerinde emniyet kemeri takma alışkanlığının geliştiğine işaret ederek, şehir içi trafikte yüzde 80'ler düzeyinde olan bu oranı hem denetim hem eğitim hem de rehberlikle artıracaklarını kaydetti. Otobüslerdeki emniyet kemeri kullanımına ilişkin de ciddi tedbirlerin uygulandığını anlatan Bakan Soylu, "Otobüste yolcularımızın emniyet kemeri taktığını büyük memnuniyetle müşahede ettik. Buna devam etmeleri gerekir. Yani kurallara uymaları gerekir. İnşallah bu yapılan emekler boşa gitmez, heba olmaz. Bizden sonraki nesiller de trafik kurallarına uyar." şeklinde konuştu. Gelinen noktada trafik kazalarındaki ölüm oranlarının yüz binde 9,6'dan 5,8'e gerilediği bilgisini paylaşan Soylu, "Bu, bizim için Avrupa standartlarına yaklaşmadır, önemli bir şeydir. Biraz önce 2018'deki trafik kazalarındaki ölümleri söyledim. O zaman toplam 23 milyon araç vardı. Şimdi 25,5 milyon araç var. O zaman 29 milyon sürücü vardı. Şimdi 33,5 milyon sürücü var. Yani hem araçlar hem de sürücüler artmasına rağmen Türkiye'de trafik kazaları, ölümlü trafik kazaları ve trafik kazalarındaki ölümler sürekli düşmektedir. Bu hep birlikte yapılabilecek bir süreçtir. 'Trafikte her yıl daha iyiye' sloganı, bizim sloganımızdır. Hedefimiz de sıfır ölümlü trafik kazası. Bunu hep birlikte sağlayacağımıza inanıyorum." dedi. Soylu, yıllardır bayram tatillerinde yollarda gerekli konularda çalıştıklarını belirterek, "Belki birilerinin kulaklarına pelesenk olur, şov yapmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ve işimizin sonucunda da Allah'ın izniyle sonucu alıyoruz. Bu işler konuşmakla olmaz, bu işler çalışmakla, gayretle ve bayram seyran dinlemeden çalışmakla olur." dedi.