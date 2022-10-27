  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında

2022-10-27 16:15:07
Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı, hendek ve diğer çalışmaları inceledi.

#1
Foto - Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Van'a gelen Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

#2
Foto - Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında

Soylu, beraberindekilerle, helikopter ile Özalp, Çaldıran-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı, hendek ve güvenlik yolunu, başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Tendürek Dağı bölgesini inceledi.

#3
Foto - Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında

Çalışmalar hakkında Vali Balcı, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve firma yetkililerinden bilgi alan Soylu, daha sonra Kurudere Üs Bölgesi'ne geçti.

#4
Foto - Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında

Askerlerle bir araya gelen Soylu, sınır hattında görev yapan keşif ve gözetleme araçları hakkında bilgi aldı, elektrooptik sistemleri kontrol etti.

#5
Foto - Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında

Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na giden İçişleri Bakanı Soylu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Yunus Ataman ve yetkililerle görüştü, İranlı asker ve turistlerle sohbet etti.

Ben Bu Cihana Sığmazam'a öyle bir isim dahil oldu ki... Yer yerinden oynayacak
Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam'a öyle bir isim dahil oldu ki... Yer yerinden oynayacak

ATV'de Salı günleri ekranlara gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Erkan Can dahil oldu.
Erdoğan'ın oyları patladı! AK Parti'yi yüzde 10 geçti... İşte oy oranları
Siyaset

Erdoğan'ın oyları patladı! AK Parti'yi yüzde 10 geçti... İşte oy oranları

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının AK Parti'yi yüzde 10 geçtiğini söyleyerek son oranları açıkladı...
Dünyayı dehşete düşüren video! Piton kadını canlı canlı yuttu
Dünya

Dünyayı dehşete düşüren video! Piton kadını canlı canlı yuttu

Endonezya'da kaybolan 54 yaşındaki kadını piton yılanı yuttu. Polis yılanın kadını yutmasının 2 saat sürdüğünü ve kadının bu esnada canlı ol..
Akaryakıt zamları sonrası skandal duyuru! Araç sahipleri bu kez çıldıracak
Ekonomi

Akaryakıt zamları sonrası skandal duyuru! Araç sahipleri bu kez çıldıracak

Dünyadaki enerji krizi büyürken şirketlerin yapmış olduğu karlar kafaları karıştırmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları dünyanın birçok nok..
Vatan haini böyle olur! Mehmetçik'e iftira atan Fincancı'nın bir skandalı daha ortaya çıktı
Gündem

Vatan haini böyle olur! Mehmetçik'e iftira atan Fincancı'nın bir skandalı daha ortaya çıktı

Türk ordusuna kimyasal silah iftirasında bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ile daha önce s..
Vatandaştan Özgür Özel’e sert tepki: Elini omzundan itip ‘PKK ile ilginizi kesin’ dedi
Siyaset

Vatandaştan Özgür Özel’e sert tepki: Elini omzundan itip ‘PKK ile ilginizi kesin’ dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. Esnaf ziyareti sırasında Özel’in yanına gelen bir vatandaş, “Memleketi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23