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Spor
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Genel kurula mı gidiliyor? Hacıosmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Genel kurula mı gidiliyor? Hacıosmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor...

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na daha grup aşamasındayken veda etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda hareketli saatler yaşanıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik eleştirilerin dozu sürekli artarken, kulislerde seçimli genel kurul ihtimalinin konuşulduğu ileri sürülüyor. Başkanlık için adı öne çıkan isimlerden birinin ise Türk futbolunun deneyimli yöneticileri arasında yer alan Mustafa Eröğüt olduğu iddia edildi.

#1
Foto - Genel kurula mı gidiliyor? Hacıosmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor...

Son dönemde hakem kararları, yabancı oyuncu kuralı ve federasyon yönetimine yönelik eleştirilerle karşı karşıya kalan Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni bir süreç başlayabileceği konuşuluyor.

#2
Foto - Genel kurula mı gidiliyor? Hacıosmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor...

Anayasa Mahkemesi'nin Tahkim Kurulu'nun yapısına ilişkin kararı nedeniyle federasyonun statü değişikliği amacıyla genel kurula gitmesinin beklendiği belirtiliyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre bazı Süper Lig kulüpleri, bu genel kurulun seçimli hale getirilmesi için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Genel kurula mı gidiliyor? Hacıosmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor...

Federasyon yönetimine yönelik tepkilerin son dönemde arttığı ifade edilirken, özellikle üç başlığın ön plana çıktığı belirtiliyor. Merkez Hakem Kurulu'nun performansına yönelik eleştiriler, yabancı oyuncu kuralı konusunda yaşanan görüş ayrılıkları ve son olarak Fatih Terim ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yaşanan polemik, kulüplerin tepkisini artıran gelişmeler arasında gösteriliyor.

#4
Foto - Genel kurula mı gidiliyor? Hacıosmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor...

Fatih Terim'in Dünya Kupası sürecinde yaptığı açıklamalar ve sonrasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşadığı söz düellosu futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Taraflar arasında karşılıklı açıklamalar yapılırken, yaşanan gerilimin federasyona yönelik eleştirileri daha da artırdığı öne sürülüyor.YENİ BAŞKAN ADAYI İDDİASIKulislerde dolaşan bilgilere göre olası bir seçim sürecinde bazı kulüplerin destek verdiği isimlerden birinin Mustafa Eröğüt olduğu konuşuluyor. Türk futbolunda uzun yıllardır görev alan Eröğüt'ün, olası bir seçimde adaylık için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

#5
Foto - Genel kurula mı gidiliyor? Hacıosmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor...

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki dönemde atacağı adımlara çevrildi. Seçim iddialarının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ve kulüplerin nasıl bir yol haritası izleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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