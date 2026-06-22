Genel kurula mı gidiliyor? Hacıosmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor...

Fatih Terim'in Dünya Kupası sürecinde yaptığı açıklamalar ve sonrasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşadığı söz düellosu futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Taraflar arasında karşılıklı açıklamalar yapılırken, yaşanan gerilimin federasyona yönelik eleştirileri daha da artırdığı öne sürülüyor.YENİ BAŞKAN ADAYI İDDİASIKulislerde dolaşan bilgilere göre olası bir seçim sürecinde bazı kulüplerin destek verdiği isimlerden birinin Mustafa Eröğüt olduğu konuşuluyor. Türk futbolunda uzun yıllardır görev alan Eröğüt'ün, olası bir seçimde adaylık için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.