Genel kurula mı gidiliyor? Hacıosmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor...
A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na daha grup aşamasındayken veda etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda hareketli saatler yaşanıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik eleştirilerin dozu sürekli artarken, kulislerde seçimli genel kurul ihtimalinin konuşulduğu ileri sürülüyor. Başkanlık için adı öne çıkan isimlerden birinin ise Türk futbolunun deneyimli yöneticileri arasında yer alan Mustafa Eröğüt olduğu iddia edildi.