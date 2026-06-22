'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' diyen isimle ilgili flaş karar
Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan hakkında harekete geçildi. Aydoğan hakkında soruşturma başlatıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan hakkında harekete geçildi. Aydoğan hakkında soruşturma başlatıldı.
Kendini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'ın bir alışveriş merkezinde yaptığı ziyaretin görüntüleri tartışmalara neden oldu.
Görüntülerde Aydoğan'ın yanında üniformalı kişilerle birlikte AVM içerisinde dolaştığı, çeşitli iş yerlerine girerek incelemelerde bulunduğu ve esnafla görüştüğü görüldü. Bazı anlarda işletmeleri kontrol ettiği izlenimi veren görüntüler dikkat çekti.
Ortaya çıkan görüntülerin ardından Aydoğan hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın, herhangi bir resmi yetkisi bulunmayan bir kişinin kamu görevlisi gibi hareket ettiği iddiaları üzerine yürütüldüğü öğrenildi.
AVM'de çekilen görüntülerde Aydoğan'ın mağazaları gezdiği, çeşitli alanlarda incelemelerde bulunduğu ve yanında bulunan kişilerle birlikte hareket ettiği anlar yer aldı.
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23