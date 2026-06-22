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'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' diyen isimle ilgili flaş karar

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' diyen isimle ilgili flaş karar

Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan hakkında harekete geçildi. Aydoğan hakkında soruşturma başlatıldı.

#1
Foto - 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' diyen isimle ilgili flaş karar

Kendini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'ın bir alışveriş merkezinde yaptığı ziyaretin görüntüleri tartışmalara neden oldu.

#2
Foto - 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' diyen isimle ilgili flaş karar

Görüntülerde Aydoğan'ın yanında üniformalı kişilerle birlikte AVM içerisinde dolaştığı, çeşitli iş yerlerine girerek incelemelerde bulunduğu ve esnafla görüştüğü görüldü. Bazı anlarda işletmeleri kontrol ettiği izlenimi veren görüntüler dikkat çekti.

#3
Foto - 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' diyen isimle ilgili flaş karar

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Aydoğan hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

#4
Foto - 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' diyen isimle ilgili flaş karar

Soruşturmanın, herhangi bir resmi yetkisi bulunmayan bir kişinin kamu görevlisi gibi hareket ettiği iddiaları üzerine yürütüldüğü öğrenildi.

#5
Foto - 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' diyen isimle ilgili flaş karar

AVM'de çekilen görüntülerde Aydoğan'ın mağazaları gezdiği, çeşitli alanlarda incelemelerde bulunduğu ve yanında bulunan kişilerle birlikte hareket ettiği anlar yer aldı.

#6
Foto - 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' diyen isimle ilgili flaş karar

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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