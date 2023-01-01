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Hayat-Aktüel
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Bakan Soylu, jandarmalarla maç yaptı

2023-01-01 16:29:29
Bakan Soylu, jandarmalarla maç yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

#1
Foto - Bakan Soylu, jandarmalarla maç yaptı

Soylu, yeni yıl dolayısıyla ziyaret ettiği Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nden helikopterle Şırnak'ta Kaval Dağı Bestler Dereler bölgesindeki 1880 rakımlı Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'ne geçti.

#2
Foto - Bakan Soylu, jandarmalarla maç yaptı

Üs bölgesindeki incelemelerinin ardından ziyaretçi defterini imzalayan Soylu, üsteki Görüntü İzleme Merkezi'nde güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

#3
Foto - Bakan Soylu, jandarmalarla maç yaptı

Daha sonra Soylu ve beraberindekiler, üs bölgesindeki jandarma personeliyle maç yaptı.

#4
Foto - Bakan Soylu, jandarmalarla maç yaptı

Maçın ardından, Bakan Soylu ve beraberindekiler jandarmalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

#5
Foto - Bakan Soylu, jandarmalarla maç yaptı

Soylu'ya ziyarette, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Şırnak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç eşlik etti.

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