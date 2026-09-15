Sinsi plan: 'Azerbaycan'ı Türkiye'den uzaklaştıracağız' diyerek duyurdular

Yazının ilerleyen bölümünde ise Hindistan'ın Ankara-Bakü hattına ilişkin hesabı açıkça dile getirildi. Yazıda şu değerlendirmeye yer verildi: Türkiye'nin Hindistan için giderek artan bir stratejik tehdit haline gelmesiyle Hindistan, bu durumu kesinlikle kendi lehine kullanmaya çalışacak ve belki de Bakü'yü Türkiye'nin kucağından uzaklaştırmaya çalışacaktır.