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Sinsi plan: 'Azerbaycan'ı Türkiye'den uzaklaştıracağız' diyerek duyurdular

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Sinsi plan: 'Azerbaycan'ı Türkiye'den uzaklaştıracağız' diyerek duyurdular

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bazı ülkelerin hedefi olmayı sürdürüyor. Bu kez Asya ülkesi niyetini açıkça belli etti.

#1
Foto - Sinsi plan: 'Azerbaycan'ı Türkiye'den uzaklaştıracağız' diyerek duyurdular

Hindistan Başbakanı Modi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşme Hint basınında Türkiye eksenli bir analize konu oldu.

#2
Foto - Sinsi plan: 'Azerbaycan'ı Türkiye'den uzaklaştıracağız' diyerek duyurdular

NDTV'de gazeteci Aditi Bhaduri imzasıyla yayımlanan görüş yazısında, Azerbaycan-Hindistan ilişkilerindeki son gelişmeler ele alınırken Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine geniş yer ayrıldı.

#3
Foto - Sinsi plan: 'Azerbaycan'ı Türkiye'den uzaklaştıracağız' diyerek duyurdular

Yazının ilerleyen bölümünde ise Hindistan'ın Ankara-Bakü hattına ilişkin hesabı açıkça dile getirildi. Yazıda şu değerlendirmeye yer verildi: Türkiye'nin Hindistan için giderek artan bir stratejik tehdit haline gelmesiyle Hindistan, bu durumu kesinlikle kendi lehine kullanmaya çalışacak ve belki de Bakü'yü Türkiye'nin kucağından uzaklaştırmaya çalışacaktır.

#4
Foto - Sinsi plan: 'Azerbaycan'ı Türkiye'den uzaklaştıracağız' diyerek duyurdular

Azerbaycan'ın Hindistan açısından ticari önemine de işaret edilen analizde, Bakü'nün Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru üzerinden Yeni Delhi'nin Avrasya'daki bağlantı hedeflerinde önemli bir konuma sahip olduğu iddia edildi.

#5
Foto - Sinsi plan: 'Azerbaycan'ı Türkiye'den uzaklaştıracağız' diyerek duyurdular

Yazıda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "Tek Millet, İki Devlet" anlayışı da ayrıca ele alındı. Azerbaycan'ın Ermenistan ile yürüttüğü barış süreci ve Türkiye-Ermenistan normalleşmesi üzerinden Ankara-Bakü ilişkilerinde ayrışma yaşanabileceği öne sürüldü.

#6
Foto - Sinsi plan: 'Azerbaycan'ı Türkiye'den uzaklaştıracağız' diyerek duyurdular

Azerbaycan'ın Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'ndaki stratejik önemini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışan Yeni Delhi, Bakü-Pakistan yakınlığından duyduğu rahatsızlığı da gizleyemedi. Azerbaycan'ın Keşmir meselesinde İslamabad'a verdiği desteği, Pakistan'a uzanan kardeş elini ve Ermenistan'a satılan Hint silahlarına gösterilen haklı tepkiyi hazmedemeyen Hint medyası, Bişkek'teki görüşmeyi teselli ikramiyesi olarak sunmaya çalıştı. TÜRKİYE GAZETESİ Buna karşılık Modi-Aliyev görüşmesi, Yeni Delhi ile Bakü arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmeye çalışıldığının işareti olarak değerlendirildi.

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