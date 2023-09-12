Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye zam düzenlemesi için dikkat çeken bir açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile ilgili konuşan Bakan Şimşek, "En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz. Emeklilerimiz bizim için çok değerli" dedi. Mali disiplin için yol haritasının çizilmesi ve OVP'nin açıklanması sonrası emekli zammı için bütçe çalışmaları hızlandı. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...