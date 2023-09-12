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Ekonomi
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Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2023-09-12 11:23:55
Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye zam düzenlemesi için dikkat çeken bir açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile ilgili konuşan Bakan Şimşek, "En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz. Emeklilerimiz bizim için çok değerli" dedi. Mali disiplin için yol haritasının çizilmesi ve OVP'nin açıklanması sonrası emekli zammı için bütçe çalışmaları hızlandı. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

#1
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı için yeni düzenleme geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliye zam düzenlemesi için doğrudan talimatını verdi. Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla beraber harekete geçilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz. Emeklilerimiz bizim için çok değerli" dedi.

#2
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en düşük emekli maaşı için çalışma yapıldığını ifade etti. Çalışanların ve emeklilerin çok değerli olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi.

#3
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bakan Şimşek emekliye zam düzenlemesi için şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME GELİYOR Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.

#5
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor.

#6
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

"KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ" Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ama önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın, alın gücünü artırmanın tek yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmektir. Olmazsa olmaz ön koşul fiyat istikrarıdır.

#7
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Çalışanlarımızın alım gücünü nasıl koruruz? Enflasyonu düşürerek koruruz. Enflasyon yüksekkten oynaklığı artıyor, tahmini zorlaşıyor. Firmaların planlaması da zorlaşıyor. Enflasyonla mücadele topyekün destek verilmesi gereken bir programdır.

#8
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Önümüzdeki dönemde sabırla bu programı uygulamamız lazım. Bunun için bir takım maliyetler olacak. Kolay olmayacak.

#9
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YENİ SİSTEM: HEDEF ENFLASYON Milyonlarca memur ve emekli için yeni zam dönemi yaklaşırken maaş hesaplarında da sistem değişikliğine gidileceğinin işareti verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıkladı.

#10
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bundan böyle gerçekleşen değil zam yapılacak dönemin enflasyonu baz alınarak artışlar yapılacak. Böylece hem enflasyona etkisi azaltılırken hem de ücretler enflasyon karşısında erimemiş olacak.

#11
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 38 Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 65 olarak açıklandı. Buradan yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon da yaklaşık yüzde 38 olacak.

#12
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak enflasyon artışını belirlerken memurlar ve memur emeklileri için ise fark ödeneceği anlamını taşıyor.

#13
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI İÇİN YÜZDE 50 HESABI Bu farkla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 49'u geçmiş olacak. Verilecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

#14
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KEZ BELİRLENİYOR Emekli ve memur zammı yılda iki kez belirleniyor. Ocak ev Temmuz aylarında SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkını maaşlarında görüyor.

#15
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SABİT GELİRLİLER ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK Yapılacak yeni hesaplamalar dönem sonundaki enflasyona göre değil zamların uygulanacağı 6 ay için hedeflenen enflasyona göre yapılmış olacak.

#16
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Böylece emekliler ve memurlar oluşacak enflasyon farkından etkilenmezken maaş artışları da enflasyonun üzerinde kalacak. Bu arada refah payı uygulamasının da devam etmesi bekleniyor.

#17
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? En düşük emekli maaşı Ocak ve Nisan'da yapılan artışla beraber 3.500 TL'den yüzde 114'ü aşan zam alarak 7.500 TL'ye yükseldi. Kök maaşı bu rakamın altında kalan emeklilerin maaşları Hazine desteği ile 7500 TL'ye tamamlanarak ödeniyor.

#18
Foto - Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan'ın talimatını verdiği bir diğer emekli zammı düzenlemesi de taban maaşlara olacak. Burada 10 bin TL üzerinde durulan rakam olarak dikkat çekti. Eğer Ekim ayında bir düzenleme söz konusu olursa en düşük emekli maaşı 6 ay sonra yeniden belirlenmiş olacak.

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