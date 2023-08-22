Bakan Şimşek’ten flaş açıklama Öğrencilere vergi muafiyeti geliyor! Telefonda bilgisayarda vergiye son

2023 CEP TELEFONU VERGİSİ NE KADAR? Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı Payı, oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %, @ ve P olarak değişiyor. KDV Kanununa ve Kanunun Cumhurbaşkanına (daha önce Bakanlar Kuruluna) verdiği yetkiye göre üç farklı KDV oranı uygulaması yapılıyor. Standart oran İndirimli oran %8 Süper indirimli oran %1 Söz konusu mevzuata göre %8 ve %1 orana tabi mal ve hizmetlerin listesi Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleniyor. Bunun dışında kalan mal ve hizmetler ise standart oran olan KDV oranıyla satışa sunuluyor.