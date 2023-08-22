2023-08-22 14:19:31 Bakan Şimşek’ten flaş açıklama Öğrencilere vergi muafiyeti geliyor! Telefonda bilgisayarda vergiye son
Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesi geliyor. 'Vergisiz telefon, bilgisayar fiyatları ne olacak' sorusunun cevabı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadleri arasında yer alan vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergisiz telefon vaadine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Vergisiz telefon ve bilgisayar şartları ne olacak?