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Bakan Şimşek’ten flaş açıklama Öğrencilere vergi muafiyeti geliyor! Telefonda bilgisayarda vergiye son

2023-08-22 14:19:31
Bakan Şimşek’ten flaş açıklama Öğrencilere vergi muafiyeti geliyor! Telefonda bilgisayarda vergiye son

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesi geliyor. 'Vergisiz telefon, bilgisayar fiyatları ne olacak' sorusunun cevabı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadleri arasında yer alan vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergisiz telefon vaadine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Vergisiz telefon ve bilgisayar şartları ne olacak?

#1
Foto - Bakan Şimşek’ten flaş açıklama Öğrencilere vergi muafiyeti geliyor! Telefonda bilgisayarda vergiye son

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergisiz telefon ve bilgisayar için açıklamalarda bulundu. Vergisiz telefon ve bilgisayar konusunda çalışmayı doğrulayan Bakan Şimşek, taslak düzenleme bitince kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

#2
Foto - Bakan Şimşek’ten flaş açıklama Öğrencilere vergi muafiyeti geliyor! Telefonda bilgisayarda vergiye son

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlarken vergisiz telefon ve bilgisayar için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

#3
Foto - Bakan Şimşek’ten flaş açıklama Öğrencilere vergi muafiyeti geliyor! Telefonda bilgisayarda vergiye son

Bakan Şimşek, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine 'Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar için çalışma var ama detay paylaşamam' dedi.

#4
Foto - Bakan Şimşek’ten flaş açıklama Öğrencilere vergi muafiyeti geliyor! Telefonda bilgisayarda vergiye son

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

#5
Foto - Bakan Şimşek’ten flaş açıklama Öğrencilere vergi muafiyeti geliyor! Telefonda bilgisayarda vergiye son

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı gençlerin olacak' parolasıyla yeni döneme yeni düzenlemeler damga vuracak. Cep telefonu ve bilgisayar için vergi muafiyeti geliyor: Gençlere ücretsiz 10 GB internet verilecek 1 defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgiyara vergi muafiyeti yapılacak

#6
Foto - Bakan Şimşek’ten flaş açıklama Öğrencilere vergi muafiyeti geliyor! Telefonda bilgisayarda vergiye son

2023 CEP TELEFONU VERGİSİ NE KADAR? Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı Payı, oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %, @ ve P olarak değişiyor. KDV Kanununa ve Kanunun Cumhurbaşkanına (daha önce Bakanlar Kuruluna) verdiği yetkiye göre üç farklı KDV oranı uygulaması yapılıyor. Standart oran İndirimli oran %8 Süper indirimli oran %1 Söz konusu mevzuata göre %8 ve %1 orana tabi mal ve hizmetlerin listesi Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleniyor. Bunun dışında kalan mal ve hizmetler ise standart oran olan KDV oranıyla satışa sunuluyor.

#7
Foto - Bakan Şimşek’ten flaş açıklama Öğrencilere vergi muafiyeti geliyor! Telefonda bilgisayarda vergiye son

VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR OLACAK? İŞTE ÖRNEK HESAP Peki cep telefonu vergisi ne kadar? Cep telefonu vergisi indirimi ne kadar olacak? CEP TELEFONU VERGİ MUAFİYETİ HESAPLAMA TABLOSU Cep telefonu vergi muafiyeti için ünlü bir telefon markasının son modelinin 4 farklı versiyonunun hesaplarını ve 4 farklı 20 bin, 30 bin, 40 bin ve 50 bin TL olmak üzere kaba hesaplarını tek tabloda yaptık.

#8
Foto - Bakan Şimşek’ten flaş açıklama Öğrencilere vergi muafiyeti geliyor! Telefonda bilgisayarda vergiye son

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