Bakan Mustafa Varank: Gördüğümde çok etkilendim

Firmanın çalışmalarını sürdürdüğü alanın güvenlik anlamında çok önemli bir alan olduğunu belirten Varank, "Ülkeler, bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Hem trafik güvenliği açısından hem şehirlerin güvenliği açısından bu alanlar dünyada da rağbet gören alanlar. Firmamız, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerle hem Türkiye'de ciddi bir oyuncu olmaya çalışıyor hem de dünyada da bu pazardan pay almaya çalışıyor. Ben kabiliyetlerini, özellikle de yapay zekayla ilgili yaptıkları yatırımları gördüğümde etkilendim. Kendilerine başarılar diliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde böyle yerli ve milli firmalarımızın geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle hem Türkiye ekonomisine hem de dünya ekonomisine katkı sağlayacaklarına inanıyorum." dedi.