Bakan Mustafa Varank: Gördüğümde çok etkilendim

"FİRMAMIZ GELİŞTİRDİĞİ VE ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERLE HEM TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR OYUNCU OLMAYA ÇALIŞIYOR" Mustafa Varank, teknoloji girişimciliğini çok önemsediklerini vurgulayarak, "Biliyorsunuz, son dönemde yeni kurulmuş şirketlerin nasıl başarıya ulaştığını, nasıl unicorn, yani bizim tabirimizde Turcorn haline geldiklerini görebiliyoruz. Radarsan da bu alanda hem hız radarları hem plaka tanıma sistemlerinde kendi yazılımını, algoritmalarını geliştirmiş, özellikle yapay zekaya da yatırım yapmış. Bunun yanında da tabii ki donanım (hardware) üretimini de gerçekleştiren bir girişim. Ben tabii böyle firmaları tanımış olmaktan, teknopark ekosisteminde böyle firmaları misafir etmekten gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." şeklinde konuştu.