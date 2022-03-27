Bakan Mustafa Varank duyurdu: Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak

İnceleme sonrası demir çelik endüstrisiyle ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Varank, "Demir çelik endüstrisi, son üç yılda büyük bir atağa geçmiş durumda. Ülke olarak kendi ihtiyacımızı karşılamanın yanında dünya demir çelik pazarından da ciddi pay almaya başladık. Türkiye'de 40 milyon tonun üzerinde çelik kapasitesi var, bu ciddi bir rakam. Burada cevherden üretim yapan firmalarımızın yanında çok nitelikli saclara, galvanizli saclara, boyalı saclara kadar nitelikli çelik üretimi yapan firmalarımız var. İşte burada Türkiye'nin değerli şirketlerinden biri ile Japonların bir ortaklığını görüyoruz. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli sacı burada Tosyalı Holding, Japon ortaklarıyla birlikte Türkiye'de üretiyor." diye konuştu.