2022-03-27 09:34:03 Bakan Mustafa Varank duyurdu: Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak
Demir-çelik endüstrisinin son 3 yılda büyük bir atağa geçtiğini dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülke olarak kendi ihtiyacımızı karşılamanın yanında dünya demir çelik pazarından da ciddi pay almaya başladık. Türkiye'de 40 milyon tonun üzerinde çelik kapasitesi var, bu ciddi bir rakam. İnşallah Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündemiyle kalkınmasına büyük katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.