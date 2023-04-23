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Bakan Kurum: Tüm evlatlarımız için...

2023-04-23 22:27:41
Bakan Kurum: Tüm evlatlarımız için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Ümraniye'de çocuklarla bir araya geldi.

#1
Foto - Bakan Kurum: Tüm evlatlarımız için...

Bakan Kurum, "Tüm evlatlarımız için yeni sağlam güvenli köy konutlarımızı teslim ettik" dedi.

#2
Foto - Bakan Kurum: Tüm evlatlarımız için...

Bakan Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde gerçekleştirilen kutlamalara katıldı. Bakan Kurum'a Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'da eşlik etti. Bakan Kurum çocuklarla sohbet etti, sahnede şarkılar söyledi. Kurum, konuşması sonrası çocuklar ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve hediyeler dağıttı.

#3
Foto - Bakan Kurum: Tüm evlatlarımız için...

Çocukların bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Bakan Kurum, "Tüm çocuklarımızın bayramını tebrik ediyorum. 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ilk gazi meclisimizle birlikte ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya ilan etti. Böylelikle hem ülkemizin hem de dünyamızın çocukları için 23 Nisan'ı bir bayram havasıyla tüm dünyada kutluyor. Bugün biz de sabahleyin Üsküdar’ımızda ardından Sultanbeyli'de şimdi de Ümraniye'de çocuklarımızla birlikte büyük bir coşkuyla İstanbul'da çocuklarımızın neşesine ortak oluyoruz. Dün bayramın ikinci günüydü ve biz o gün Sayın Cumhurbaşkanımızla Gaziantep'te Kahramanmaraş'ta tüm evlatlarımız için yeni sağlam güvenli köy konutlarımızı teslim ettik. Onun mutluluğunu yaşadık.

#4
Foto - Bakan Kurum: Tüm evlatlarımız için...

Bugün İstanbul'dayız; İstanbul'umuzun ve çocuklarımızın geleceği adına Türkiye yüzyılının dönüşümü olan yarısı bizden kampanyasıyla da şehirlerimizi güvenli hale getirmek için çalışacağız. 39 ilçemizi depreme hazır hale getireceğiz ki çocuklarımıza daha fazla yeşil alan bırakalım, daha fazla yürüyüş yolları yapalım. En büyük sorunlardan biri olan trafik problemini halledelim istiyoruz.

#5
Foto - Bakan Kurum: Tüm evlatlarımız için...

Şu an 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesinin bir kısmı tamamlandı, bir kısmı inşa aşamasında. İstanbul'umuza da her bir vatandaşımız için bir metrekare ilave yeşil alan kazandırıyoruz. Ümraniye'de çocuklarımız, ailelerimiz orada etkinlikler yapıyorlar, vakit geçiriyorlar. Toplamda İstanbul'da 18 milyon metrekare büyüklüğe sahip 48 millet bahçesini İstanbul’umuza armağan ediyoruz. İstiyoruz ki yeşilin, mavinin İstanbul'u olsun ve herkesin huzur içerisinde, güven içerisinde sağlıklı konutlarda oturduğu bir İstanbul hayali için inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır ne yapıyorsak aynı anlayışla çalışacağız. Her şey çocuklarımız için geleceğimiz, umudumuz onlar. Çocuklarımız için mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu anlayışla da çalışacağız. Tekrar tüm çocuklarımızın 23 Nisan'ını tebrik ediyorum" dedi.

#6
Foto - Bakan Kurum: Tüm evlatlarımız için...

23 Nisan kutlamalarına katılım sağlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise “Bir taraftan Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz bir taraftan da 23 Nisan çocuk bayramımızı Alemdağ Caddesi'nde kutluyoruz. Her şey çok güzel olacak, Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel haberler verdi. Sayın Bakanımız burada anlattılar. Türkiye'miz ileriye dönük, çok daha güzel hizmetlerle hem devletimiz, hem milletimiz kazanacak diyorum” dedi.

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