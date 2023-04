Bakan Kurum: Tüm evlatlarımız için...

Şu an 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesinin bir kısmı tamamlandı, bir kısmı inşa aşamasında. İstanbul'umuza da her bir vatandaşımız için bir metrekare ilave yeşil alan kazandırıyoruz. Ümraniye'de çocuklarımız, ailelerimiz orada etkinlikler yapıyorlar, vakit geçiriyorlar. Toplamda İstanbul'da 18 milyon metrekare büyüklüğe sahip 48 millet bahçesini İstanbul’umuza armağan ediyoruz. İstiyoruz ki yeşilin, mavinin İstanbul'u olsun ve herkesin huzur içerisinde, güven içerisinde sağlıklı konutlarda oturduğu bir İstanbul hayali için inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır ne yapıyorsak aynı anlayışla çalışacağız. Her şey çocuklarımız için geleceğimiz, umudumuz onlar. Çocuklarımız için mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu anlayışla da çalışacağız. Tekrar tüm çocuklarımızın 23 Nisan'ını tebrik ediyorum" dedi.