Kurum, ilk etapta Ayder içerisinden geçen tüm altyapıyı yenilediklerini kaydederek, "Altyapıyı tamamlamaya müteakip apart otellerimizin inşasını gerçekleştiriyoruz. 52 odalı apart otelimiz, 76 odalı termal otelimizin inşası devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde buraların inşasını gerçekleştirmiş olacağız." dedi. Ayder'in silüetine zarar veren yapıların taşınma sürecini de yürüttüklerine işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın taleplerini de aldık. Vatandaşımızı mağdur etmeden, onların taleplerini alarak, istişare ederek bu projeyi yürüyoruz. Buraya her yıl binlerce kişi geliyor. Bu trafik yükünden ve araçlardan dolayı bölgede gezme imkanı yok. Bu nedenle Ayder'in girişinde otopark inşaatımız var, yüzde 40 seviyelerine geldi ve önümüzdeki yılın ilk aylarında burayı tamamlayacağız. Buraya gelen vatandaşlarımız, araçlarını güvenli alana park ederek, ringlerle bölgeye gelecek ve trafik yükü olmadan Ayder'i gezecekler. Toplamda 160 yapıyı, yeni alanlara taşımak suretiyle önemli bir dönüşümü yürütüyor olacağız."