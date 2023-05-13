Bakan Kurum açıkladı! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son rakam...

“Bakan Kurum 14 Mayıs seçimleri için destek isteyerek, “Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek, 85 milyon kazanacak, Kartal kazanacak, Tuzla kazanacak, Pendik kazanacak, Kadıköy kazanacak, Ümraniye kazanacak, Ataşehir kazanacak. 39 ilçemiz 81 ilimiz kazanacak. Gençlerimiz kazanacak. Biz istiyoruz ki, hepimizin herkesin güven içerisinde yaşadığı bir İstanbul olsun. Kadınlarımız her türlü haklara erişsin, gençlerimiz söz sahibi değil hak sahibi olsunlar. Nasıl 21 yılda şehirlerimizi baştan aşağı inşa ettiysek Türkiye Yüzyılı’nda da milletimizin destekleriyle dualarıyla yine güzel eserlerimizi ülkemizin her yerine kazandırmaya devam edeceğiz. Bize ne zaman ihtiyaç duyarsanız hemen sizlerin yanında olacağız. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz diyorum, hepinizi sevgiyle saygıyla muhabbete selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum” dedi.