Bakan Kurum açıkladı! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son rakam...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, ilçe ziyaretleri yaparken yoldaki vatandaşları selamladı ve çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, 6 Şubat'ta yaşanan deprem sebebiyle 11 ilde 14 milyon vatandaşın etkilendiğini belirterek, “Depremin acısı 85 milyonu ve 85 milyondaki tüm şehirlerimizi etkiledi. Bu depremde 50 bin 400 canımızı yitirdik, kardeşimizi yitirdik. İlk andan itibaren de kardeşlerimizin yarasını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şu anda depremden sonra başlattığımız konut seferberliği Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı en büyük konu seferberliği çerçevesinde tam 151 bin bağımsız bölümün inşasını başlattık. Bir yıl içerisinde ilk etapta 319 bin, ardından 650 bin konutumuzu inşa ederek hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.