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Bakan Fidan'dan soykırımcı İsrail kabinesine sert tepki: Maskeleri tamamen düştü

2024-04-30 07:15:20
Bakan Fidan'dan soykırımcı İsrail kabinesine sert tepki: Maskeleri tamamen düştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler sarf eden soykırımcı İsrail kabinesine tepki göstererek "Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür." dedi. Türkiye'nin Gazze halkının yanında olduğu vurgulayan Bakan Fidan, "Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Foto - Bakan Fidan'dan soykırımcı İsrail kabinesine sert tepki: Maskeleri tamamen düştü

Dışişleri Bakanı Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Filistin halkının yanında yer almaya ve Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

#2
Foto - Bakan Fidan'dan soykırımcı İsrail kabinesine sert tepki: Maskeleri tamamen düştü

"MASKELERİ DÜŞTÜ" Fidan, paylaşımında şunları kaydetti: "Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür. "HESAP VERECEKLERİ GÜNÜ İPLE ÇEKİYORUZ" Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır. Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz."

#3
Foto - Bakan Fidan'dan soykırımcı İsrail kabinesine sert tepki: Maskeleri tamamen düştü

BLINKEN İLE GÖRÜŞMEDE GAZZE VURGUSU Öte yandan, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek, Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi ve İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini vurguladı. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü." ifadesine yer verildi. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki son durum ve müzakerelerde gelinen aşama görüşüldü. Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi, kalıcı ateşkes ve insani yardımların Gazze'ye ulaşması için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiği vurgulandı.

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