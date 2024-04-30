2024-04-30 07:15:20 Bakan Fidan'dan soykırımcı İsrail kabinesine sert tepki: Maskeleri tamamen düştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler sarf eden soykırımcı İsrail kabinesine tepki göstererek "Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür." dedi. Türkiye'nin Gazze halkının yanında olduğu vurgulayan Bakan Fidan, "Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz." ifadelerini kullandı.