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Ekonomi
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Bakan Fatih Dönmez'den doğal gaz ve elektrik müjdesi

2023-01-30 11:23:37
Bakan Fatih Dönmez'den doğal gaz ve elektrik müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuştu.

#1
Foto - Bakan Fatih Dönmez'den doğal gaz ve elektrik müjdesi

Dönmez "Karadeniz gazı şu anki rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte. Yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak. Doğal gaz iletim, dağıtım, depolama işleri en az 50 yıla hatta daha fazlasına tekabül ediyor. Yenilenebilir enerji hakeza her bir tesisin en az 30-35 yıllık kullanım ömrü var." dedi.

#2
Foto - Bakan Fatih Dönmez'den doğal gaz ve elektrik müjdesi

Dönmez şöyle devam etti: İşte Karadeniz gazı… İnşallah ilk fazı Mart ayında devreye girecek. Tam kapasite üretimde inşallah gaz ihtiyacımızın dörtte birini buradan karşılayacağız. Bu ne demek? Türkiye'nin gaz ithalatının dörtte bir oranda azalması demek.

#3
Foto - Bakan Fatih Dönmez'den doğal gaz ve elektrik müjdesi

"FATİH GEMİMİZ TÜRKALİi-11 KUYUSUNDA SONDAJINI TAMAMLADI" - Denizden gelecek gazı karada işleyecek Doğal Gaz İşleme Tesisimizin inşasının da yüzde 90'ını tamamladık. Tesisin devreye alınması için gerekli fonksiyon testlerine de aşama aşama başladık. Yine ocak ayında deniz tabanındaki montaj çalışmaları tamamlanarak, orada da ilk test çalışmalarına başladık. Fatih Sondaj Gemimiz Türkali-11 kuyusundaki sondajını tamamladı. Böylece Faz-1 için gereken bütün kuyuların sondajını tamamlamış olduk. Yavuz, Türkali- 5 kuyusunda üst tamamlama, Kanuni de Türkali-10 kuyusunda yakın zamanda alt tamamlama operasyonlarını bitirecek.Çaycuma-1 kuyusundaki keşfin ardından o bölgede de yeni sondaj çalışmalarımız olacak. Bölgeye komşu benzer yapıdaki diğer jeolojik sahalarda yapacağız bu sondajları. Oralardan da inşallah milletimize yeni müjdeler vermeyi umut ediyoruz.

#4
Foto - Bakan Fatih Dönmez'den doğal gaz ve elektrik müjdesi

"İNDİRİM OLARA VATANDAŞLARIMIZA DA YANSITACAĞIZ" - İnşallah bu müjdelerin devamı geldikçe ve dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız. Geçtiğimiz hafta sanayinin kullandığı doğal gaza yüzde 13,10; elektrik amaçlı doğal gazda da yüzde 16,67 oranında indirim yaptık. 2022 Kasım'dan bu yana sanayinin kullandığı doğal gazda toplam yüzde 24,5 ila yüzde 38 oranında bir indirim oldu. Bu durumun tabi önce üretim maliyetlerinde ve en nihayetinde de enflasyonda da bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz.

#5
Foto - Bakan Fatih Dönmez'den doğal gaz ve elektrik müjdesi

"MART AYI İÇERİSİNDE DE İNDİRİM OLABİLİR" - Bir diğer indirimde elektrikten geldi biliyorsunuz. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 2021 Aralık'ta 4.800 TL/MWh'den 4.200 TL/MWh'ye indirmiştik biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta da yeni bir düzenlemeyle tavan fiyatını 4.200 TL'MWh'den 3650 L'MWh'ye düşürdük. Böylece serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde 'e kadar bir düşüş olacak. Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabilir.

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