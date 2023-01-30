Bakan Fatih Dönmez'den doğal gaz ve elektrik müjdesi

"İNDİRİM OLARA VATANDAŞLARIMIZA DA YANSITACAĞIZ" - İnşallah bu müjdelerin devamı geldikçe ve dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız. Geçtiğimiz hafta sanayinin kullandığı doğal gaza yüzde 13,10; elektrik amaçlı doğal gazda da yüzde 16,67 oranında indirim yaptık. 2022 Kasım'dan bu yana sanayinin kullandığı doğal gazda toplam yüzde 24,5 ila yüzde 38 oranında bir indirim oldu. Bu durumun tabi önce üretim maliyetlerinde ve en nihayetinde de enflasyonda da bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz.