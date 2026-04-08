Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Milli takımın gücü turizm tanıtımına yansıyacak!

Türkiye, Dünya Kupası sürecini yalnızca sportif başarıyla sınırlamayan yeni bir yaklaşımla ele alıyor. Millî takımın uluslararası görünürlüğünün, ülke tanıtımı ve turizm hedefleriyle birlikte değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Dünya Kupası sürecine yönelik hazırlıklar ele alınırken millî futbolcuların uluslararası tanıtım gücünün Türkiye’nin turizm potansiyeline katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi konusu öne çıktı. Futbolcuların Küresel Etkisi Tanıtımda Kullanılacak Görüşmede, millî futbolcuların dünya çapındaki bilinirliğinin Türkiye’nin tanıtımında daha etkin kullanılması hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı. Bu kapsamda, federasyon ile Bakanlık arasında kurulacak iş birliğiyle, Türkiye’nin turizm değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yeni adımların planlandığı öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesaplarından duyurduğu sürece ilişkin olarak şu ifadeleri paylaştı: "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Dünya Kupası sürecine yönelik hazırlıkları ele aldığımız görüşmemizde, millî futbolcularımızın uluslararası tanıtım gücünden yararlanarak ülkemizin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalar ile federasyonumuzla yürütülecek iş birliği başlıklarını kapsamlı şekilde değerlendirdik. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile bu süreçte yürütülecek tanıtım faaliyetlerini konuştuğumuz ziyarette, uluslararası ölçekte daha güçlü bir iletişim ve tanıtım stratejisi oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye’nin marka değerini küresel ölçekte güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz.