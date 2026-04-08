Kültür Sanat
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Milli takımın gücü turizm tanıtımına yansıyacak!
Selma Savcı

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Milli takımın gücü turizm tanıtımına yansıyacak!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Takım'ın Dünya Kupası zaferi sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Foto - Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Milli takımın gücü turizm tanıtımına yansıyacak!

Dünya Kupası süreci, Türkiye için yalnızca sportif bir hedef değil, millî futbolcuların küresel etkisiyle yürütülecek tanıtım hamlesinin de merkezine yerleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TFF ve TGA koordinasyonunda hayata geçirilecek çalışmalarla Türkiye’nin turizm potansiyelinin uluslararası ölçekte daha güçlü şekilde öne çıkarılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları değerlendirmek üzere TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Foto - Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Milli takımın gücü turizm tanıtımına yansıyacak!

Türkiye, Dünya Kupası sürecini yalnızca sportif başarıyla sınırlamayan yeni bir yaklaşımla ele alıyor. Millî takımın uluslararası görünürlüğünün, ülke tanıtımı ve turizm hedefleriyle birlikte değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Dünya Kupası sürecine yönelik hazırlıklar ele alınırken millî futbolcuların uluslararası tanıtım gücünün Türkiye’nin turizm potansiyeline katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi konusu öne çıktı. Futbolcuların Küresel Etkisi Tanıtımda Kullanılacak Görüşmede, millî futbolcuların dünya çapındaki bilinirliğinin Türkiye’nin tanıtımında daha etkin kullanılması hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı. Bu kapsamda, federasyon ile Bakanlık arasında kurulacak iş birliğiyle, Türkiye’nin turizm değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yeni adımların planlandığı öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesaplarından duyurduğu sürece ilişkin olarak şu ifadeleri paylaştı: "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Dünya Kupası sürecine yönelik hazırlıkları ele aldığımız görüşmemizde, millî futbolcularımızın uluslararası tanıtım gücünden yararlanarak ülkemizin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalar ile federasyonumuzla yürütülecek iş birliği başlıklarını kapsamlı şekilde değerlendirdik. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile bu süreçte yürütülecek tanıtım faaliyetlerini konuştuğumuz ziyarette, uluslararası ölçekte daha güçlü bir iletişim ve tanıtım stratejisi oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye’nin marka değerini küresel ölçekte güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz.

Foto - Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Milli takımın gücü turizm tanıtımına yansıyacak!

Bakanlık ve TFF Arasında Koordinasyon Güçlenecek Toplantıda ayrıca, Dünya Kupası sürecinde yürütülecek çalışmaların koordinasyonu, ortak projeler ve stratejik iş birliği başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Türkiye’nin uluslararası alandaki marka değerinin artırılmasına yönelik somut adımların hayata geçirilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin küresel ölçekte daha güçlü temsil edilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, spor ve turizm alanında eş zamanlı bir etki oluşturması bekleniyor.

İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi
Gündem

İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul Beşiktaş’ta, siyonist israil’in 2 buçuk yıldır kapalı olan konsolosluğunun da bulunduğu binanın önünde polisimizi hedef alan hain s..
Mersin'de kaçak huzurevi mühürlendi
Aktüel

Mersin'de kaçak huzurevi mühürlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde "özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi" adı altında kaçak huzurevi hizmeti sunulan müstakil ikamet mühürlendi...
CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç
Dünya

CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç

Türkiye’de CHP belediyelerinde ve CHP parti binalarında hemen her gün cereyan eden fuhuş olayları sürerken, Endonezya’da fuhuşa örnek bir ce..
O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu!
Ekonomi

O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu!

Çin Merkez Bankası, Mart ayında bir yıldan uzun sürenin en büyük altın alımını gerçekleştirerek, bölgede devam eden savaşın fiyatlar üzerind..
Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!
Gündem

Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!

Meclis’te DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahm..
'ABD ve İsrail diz çöktü!'
Dünya

'ABD ve İsrail diz çöktü!'

İran, ateşkes kararının ardından 10 maddelik teklifin detaylarını duyurarak “ABD ile İsrail’in diz çöktüğünü” açıkladı. ..
