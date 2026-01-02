Bakan Ersoy, 2025'te Türkiye'de en çok ziyaret edilen beş müzeyi açıkladı

2025 yılında en fazla ziyaret edilen müze ve örenyerleri şöyle sıralandı: 1. Efes Örenyeri – 2 milyon 550 bin 458 ziyaretçi 2. Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri – 2 milyon 299 bin 914 ziyaretçi 3. Göreme Örenyeri – 1 milyon 184 bin 285 ziyaretçi 4. Zelve–Paşabağlar Örenyeri – 1 milyon 141 bin 219 ziyaretçi 5. Galata Kulesi – 951 bin 338 ziyaretçi