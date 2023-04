İngiliz The Guardian gazetesinin eski dış politika şefinin sarf ettiği sözlere tepki gösteren Bozdağ, "İngiliz The Guardian Gazetesi eski dış politika şefi ne diyor, bugün basında da yer alıyor. Buradan okumak istiyorum. Diyor ki Erdoğan’ın kaybetmesi Berlin’den Washington’a kadar çok sayıda başkentte şampanya patlatılarak kutlanacaktır. Şimdi bakın kim diyor, The Guardian gazetesinin dış politika şefi, Washington’dan Berlin’e kadar Erdoğan kaybederse şampanya ile kutlayacağız diyor. Çok beklersiniz çok. Allah’ın izniyle o gün Washington’dan Berlin’e kadar şampanyasını hazırlayıp bekleyenler olsun ama temiz alınlarıyla seccadelerine kapanıp Allah’a şükreden ve millete teşekkür edenler bayram edecek inşallah” ifadelerini kullandı.