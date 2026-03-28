Bakan Akın Gürlek herkese tavsiye etti:
IHA Giriş Tarihi:

Bakan Akın Gürlek herkese tavsiye etti:

Konuralp’in tarihi ve önemine değinen Faruk Özlü, kazı çalışmaları ve turizm yatırımları hakkında Bakan Gürlek’e bilgi verdi. Özlü, yaklaşık 700 yıl önce Konuralp Gazi’nin Bilecik, Sakarya, Bolu ve Düzce’yi fethettiğini belirterek, “İstanbul için Fatih Sultan Mehmet ne ifade ediyorsa, Düzce için de Konuralp Gazi odur” dedi. Bölgede yer alan antik tiyatronun İstanbul’a en yakın ve sağlam yapılardan biri olduğunu vurgulayan Özlü, kısa sürede restorasyon çalışmalarına başlanacağını ifade etti. Yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteye sahip alanın, haftada 10 bin ziyaretçi ağırlayacak şekilde turizme kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Foto - Bakan Akın Gürlek herkese tavsiye etti:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi ziyaret kapsamında Düzce’ye gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek’i Konuralp Antik Tiyatrosu’nda ağırladı. Burada seyir terasından hem antik tiyatroyu hem de eşsiz Düzce manzarasını izleyen Bakan Gürlek’e Düzce Valisi Mehmet Makas, Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, başta olmak üzere il protokolü de eşlik etti.

Foto - Bakan Akın Gürlek herkese tavsiye etti:

Konuralp’in tarihi ve önemi hakkında açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kazı alanında yapılan çalışmalar ve turizm yatırımları hakkında Bakan Gürlek’i bilgilendirerek şunları söyledi: "Konuralp son derece önemli bir mekan. Bundan 700 yıl kadar önce Konuralp Gazi Bilecik, Sakarya, Bolu ve Düzce’yi fetheden komutan. İstanbul için Fatih Sultan Mehmet ne ise, Düzce için de Konuralp Gazi odur. İstanbul’a en yakın antik tiyatro Düzce’de ve sağlam. İnşallah en kısa zamanda burayı restore etmeye başlayacağız. Burası yaklaşık 3 bin kişinin etkinlik yapabileceği bir kapasiteye sahip. Buraya haftada yaklaşık 10 bin kişi getirmeyi hedefliyoruz."

Foto - Bakan Akın Gürlek herkese tavsiye etti:

Gürlek: "Bu manzara karşısında büyülendim" Konuralp Antik Tiyatrosu’nu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek de gördüğü manzara karşısında büyülendiğini söyleyerek tarihe ve arkeolojiye meraklı herkesi Düzce’ye davet etti. Akın Gürlek konuşmasında şunları söyledi: "İnsan tarihi ortamdan da etkileniyor. Gerçekten de belediye binası yerine buraya gelmemiz bizim için de çok güzel oldu. Ben çok etkilendim. Bu antik tiyatro büyüleyici bir yer. Başkanımız da burada çok güzel çalışmalar yapıyor. Ben bütün tarihe meraklı, arkeolojiye meraklı vatandaşlarımıza buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor hem manzara hem de tarihi doku bir arada. Bu tarihi yeri de sizin sayenizde gördük."

Foto - Bakan Akın Gürlek herkese tavsiye etti:

Hem atölye hem müze olacak Konuralp Antik Tiyatrosu’ndan çıkarılan tarihi eserlerin sergilenmesi için hazırlanan Müze Projesi hakkında da konuşan Başkan Özlü, müzenin en önemli özelliklerinden biri olarak öğrencilere açık olmasını işaret etti ve şunları söyledi: "Burada son 5-6 yılda çok güzel eserler bulduk. Onları sergileyeceğimiz bir müze yapıyoruz. Müzemizin bir özelliği var, buradaki üniversitenin arkeoloji bölümünden öğrenciler burada eğitim alacaklar. Onların atölyeleri var bizim bulduğumuz eserleri temizleyecekler, sıralandıracaklar." Antik Tiyatronun sahne kısmını da gezen heyet daha sonra burada çektirilen hatıra fotoğrafının ardından alandan ayrıldı.

