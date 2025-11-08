Haber Merkezi Giriş Tarihi: Bakalım daha neler ortaya saçılacak! İmamoğlu’nun seçim öncesi şeytani taktiği ifşa oldu: Yabancı istihbarat talimat vermiş
Tutuklu Hüseyin Gün'ün telefonunda ele geçirilen yazışmalar Türkiye'de hükümeti devirmeyi amaçlayan yabancı devletlerin hain planını deşifre etti. Gün'ün CIA, MOSSAD ve MI6'dan aldığı talimatları İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'a ilettiği ve bunların harfiyen yerine getirildiği görüldü. Seçimi manipüle için ellerinden geleni yapan yabancı istihbarat örgütleri İmamoğlu'na, Binali Yıldırım'la ilgili de taktik vermiş. İşte ağızları açık bırakan detaylar...