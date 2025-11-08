  • İSTANBUL
Bakalım daha neler ortaya saçılacak! İmamoğlu’nun seçim öncesi şeytani taktiği ifşa oldu: Yabancı istihbarat talimat vermiş

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tutuklu Hüseyin Gün'ün telefonunda ele geçirilen yazışmalar Türkiye'de hükümeti devirmeyi amaçlayan yabancı devletlerin hain planını deşifre etti. Gün'ün CIA, MOSSAD ve MI6'dan aldığı talimatları İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'a ilettiği ve bunların harfiyen yerine getirildiği görüldü. Seçimi manipüle için ellerinden geleni yapan yabancı istihbarat örgütleri İmamoğlu'na, Binali Yıldırım'la ilgili de taktik vermiş. İşte ağızları açık bırakan detaylar...

Türkiye'nin gündemine oturan casusluk soruşturmasında gün yüzüne çıkan detaylar, yolsuzluktan sonra casusluktan da tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini devirmeye çalışan yabancı devletlerin devreye aldığı bir proje olduğunu ortaya koydu. 112'ye yapılan bir ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, yabancı istihbarat örgütlerinin, Hüseyin Gün isimli bir şahıs aracılığıyla 2019'daki yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kampanyasını yönettiği, sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlarla da seçimlere müdahalede bulunduğu belirlendi. Savcılığa verdiği ifade ile yabancı istihbarat örgütleriyle koordineli olarak Ekrem İmamoğlu için çalıştıklarını itiraf eden Hüseyin Gün'ün telefonundan çıkan materyallerde, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya danışmanı olan Necati Özkan'a seçim süresi boyunca talimatlar yağdırdığı, Necati Özkan'ın da Gün'ün ilettiği talimatları harfiyen yerine getirdiği görüldü.

Yapılan incelemelerde, İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6), ABD Ulusal İstihbarat Konseyi ve İsrail Dış İstihbarat Servisi (MOSSAD) mensubu çok sayıda ajan ile irtibatlı ve ilişkili olduğu belirlenen Hüseyin Gün'ün Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran 2019'daki İstanbul seçimlerindeki siyasi yol haritasını eski CIA mensubu Aaron Barr ile birlikte hazırladığı saptandı. Sabah'ın haberine göre, Soruşturmanın en önemli noktalarından biri ise İstanbul seçmenlerine ait olan kişisel verilerin ve 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nun rakiplerinin sosyal medya yazışmalarının ele geçirilip bu verilerin yabancı istihbarat örgütlerine aktarılmasıyla birlikte ortaya çıkarılan seçmen profili üzerinden belirlenen bir siyasi strateji yürütülmesi oldu. Soruşturmaya göre; İmamoğlu ve ekibince yasa dışı yollarla elde edilen veriler, Hüseyin Gün vasıtasıyla yabancı istihbarat örgütleriyle paylaşıldı.

Bu veriler, işlenerek özellikle İstanbul'daki seçmenlerin ilçe ilçe profili çıkarıldı. Siyasi kampanya da bu profiller üzerinden yürütüldü. Duygulara hitap edilerek yapılan bu kampanyada örneğin; ekonomiye ilgisi bulunan seçmene ekonominin kötü olduğuna yönelik içerikler, mülteciler konusunda hassasiyeti bulunan seçmene ise mültecilerin Türkiye'ye zarar verdiğine ilişkin içerikler gösterildi. Bu yolla seçmen manipüle edildi. Ekrem İmamoğlu'nun dış destekli bir seçim manipülasyonu ile görev başına getirildiğini açıkça ortaya koyan, yabancı istihbarat örgütlerinin Hüseyin Gün aracılığıyla İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'a ilettiği o talimatlardan bazıları şöyle:

- İmamoğlu lehine çalışan basit gerçekler olabildiğince yayılmalı. Binali Yıldırım'ın yaptığı altyapı yatırımlarının toplamda ne kadar başarısız olduğu ve Türkiye'ye ne kadar kayıp getirdiği açıkça gösterilmelidir. - Sultanbeyli, Esenler, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'daki memnuniyetsiz AKP seçmenleri şu anda İmamoğlu'nun politikalarının onlar için ne anlama gelebileceğini konuşuyorlar. Bu nedenle, "hap formunda bilgi" ile saldırı zamanı şimdi. Demir sıcakken dövmek her zaman en iyisidir. Bu bölgeler özellikle geçim destek paketi, madde bağımlılığı ve Suriye mültecileri paketleri ile ilgileniyor. Şu anda kalan AKP kontrolündeki İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz. - Lütfen İmamoğlu'na daha az agresif görünmesini tavsiye edin; İmamoğlu'nun yapması gereken tek şey ana politikası hakkında net olmak ve savunmada olmamaktır. İsrafı dile getirin ve bu boşa harcanan parayla kamu için neler yapılabileceğine örnekler gösterin.

- İstanbul'daki AKP seçmenlerinin t,2'si, bizim özel dijital ölçümlerimize göre, mültecilerden memnun değil ve mültecilerin sıradan Türk vatandaşlarından daha iyi muamele gördüğüne kesinlikle inanıyor. Bu konu, AKP'nin "zırhını" daha da kırmak için çok iyi kullanılabilir. - Beklendiği gibi, AKP trolleri daha aktif hale geliyor; lütfen @gonulluist ile bir vites artırın. Güzel haber şu ki, HDP destekçileri İmamoğlu için sosyal medyada çok daha aktif hale geliyor. İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yöneten yabancı istihbarat örgütleri, rakip Binali Yıldırım'a karşılık siyasi strateji olarak ısrarla şu taktiğin uygulanmasını önerdi: "Zayıflat, toksikleştir, yok et."

Hüseyin Gün ile Necati Özkan arasındaki yazışmalarda, seçmenleri manipüle etmek için üretilen içeriklerin yayılması amacıyla, yine yabancı istihbarat örgütlerinin tavsiyesi üzerine Hüseyin Gün'ün talimatı ile sosyal medyada yaklaşık 150 bin kişilik bir dijital ordunun aktif hale getirildiği bilgisi yer aldı. Bu dijital ordu, özellikle rakip aday Binali Yıldırım ve hükümet aleyhinde üretilen içerikleri sosyal medyada yaymakla görevli kılındı.

Yabancı istihbarat örgütleri, Hüseyin Gün ve İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan arasındaki tüm temaslar, büyük bir gizlilik hassasiyeti ile gerçekleştirildi. Uygulamada ise istihbarat örgütlerinin sıkça kullandığı, İstihbarata Karşı Koyma yöntemlerinin uygulandığı belirlendi. Gün ve Özkan arasında yapılan yazışmalarda, İmamoğlu'na en yakın isimlerden Murat Ongun'un telefonunda casus yazılım olduğu, Ongun'un bu telefonla toplantılara katılmaması uyarısı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
