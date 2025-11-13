Bahisçilerin keyfini kaçıracak haber: MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak

Bahis operasyonunun henüz başlangıç olduğunu vurgulayan Sancaklı, "Bu operasyonu yaparken çok dikkat edilmesi lazım. Mesela Zorbay Küçük diye bir hakem açıklandı. Ben de çok şaşırdım. Adamı gittim hemen yazdırdık Avrupa'ya. Meğerse adına açılmış bir yerden, affedildi. Bunlar oynamış da bir de bunları oynatanlar var. 18 Süper Lig kulübünün 100 milyon üzerinde oynatan bir arkadaşım babası var. Kulüplerin birçoğu yetmiyor, bunu zamanında ödemiyorlar. Bu bahis mafyasının içine gelen bir ortam. Hemen bunlara yanlış kararlar verdirip bunları alıyorlar. Futbolcuların aklının eleştirmesi tamamen karakter meselesi. Kulüpler o kadar kötü yönetildiler ki buna da çanak tutuyorlar. Önümüzdeki günlerde başka şeyler de çıkacak. Bu kulüpleri batağa sokarsanız bu paraları ödersiniz" şeklinde konuştu.