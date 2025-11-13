Haber Merkezi Giriş Tarihi: Bahisçilerin keyfini kaçıracak haber: MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşülürken, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın bahis soruşturmasına dair açıklamaları gündeme damga vurdu. Sancaklı, "Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim. 1024 tane futbolcu bahis oynamış. Tüm liglerdeki oyuncuların toplamı 3 bin 700 kişi. Kulüpler o kadar kötü yönetildiler ki buna da çanak tutuyorlar. Önümüzdeki günlerde başka şeyler de çıkacak" dedi.