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Bahis operasyonunda yeni gelişme: Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş’ın da olduğu 17 kulüp yöneticisi adliyeye sevk edildi

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Bahis operasyonunda yeni gelişme: Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş’ın da olduğu 17 kulüp yöneticisi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında, futbol kulüplerinde görevli 19 yöneticiden 17'si adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, kendi kulüplerinin maçlarına rakip takım lehine bahis oynamakla suçlanıyor.

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Foto - Bahis operasyonunda yeni gelişme: Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş’ın da olduğu 17 kulüp yöneticisi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında, bahis hareketleri tespit edilerek gözaltına alınan futbol kulüplerinde görevli 19 yöneticiden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a Muhalefet' (Bahis şikesi) suçuna ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tespitler yapıldı. Bu kapsamda hakemler, profesyonel futbol kulüplerinde görev yapan yöneticiler ve futbolculara ilişkin 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verileri analiz edildi.

#2
Foto - Bahis operasyonunda yeni gelişme: Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş’ın da olduğu 17 kulüp yöneticisi adliyeye sevk edildi

TFF'ye bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildi. MASAK tarafından temin edilen finansal verilerin de incelenmesi sonucunda farklı kulüplerde görev yapan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19 şüpheliye yönelik Cuma günü saat 06.00 itibarıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Foto - Bahis operasyonunda yeni gelişme: Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş’ın da olduğu 17 kulüp yöneticisi adliyeye sevk edildi

Yöneticilik yaptıkları dönemde kendi kulüplerinin maçına, rakip takım lehine veya gol bahislerine kupon oynadıkları yönünde değerlendirme yapılan 19 ismin Adana Demirspor A.Ş.'de Ali Sancak, Adanaspor A.Ş.'de Savaş Tatil, Altay Spor Kulübü'nde Hasan Turan Güven, Altınordu Futbol Kulübü'nde Barış Orhunbilge, Balıkesirspor Kulübü'nde Kemal Aydın, Bandırmaspor Kulübü'nde Ünsal Yamaner, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ahmet Akçelik, Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.'de Hüseyin Gözütok, Boluspor Kulübü'nde Murat Şabablı, Ali Şen, Halil İbrahim Yavaş, Ali Gürsoy, Erzurumspor Futbol Kulübü'nde Avni Akdemir, Galatasaray A.Ş.'de Maruf Güneş, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde Özgür Durşen ve Sezgin Özkan, Karaman Futbol Kulübü'nde Ömer Çetin olduğu belirtildi.

#4
Foto - Bahis operasyonunda yeni gelişme: Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş’ın da olduğu 17 kulüp yöneticisi adliyeye sevk edildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si bu sabah saatlerinde adliyeye sevke edildi.

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