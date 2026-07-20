Bahis operasyonunda yeni gelişme: Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş’ın da olduğu 17 kulüp yöneticisi adliyeye sevk edildi

Yöneticilik yaptıkları dönemde kendi kulüplerinin maçına, rakip takım lehine veya gol bahislerine kupon oynadıkları yönünde değerlendirme yapılan 19 ismin Adana Demirspor A.Ş.'de Ali Sancak, Adanaspor A.Ş.'de Savaş Tatil, Altay Spor Kulübü'nde Hasan Turan Güven, Altınordu Futbol Kulübü'nde Barış Orhunbilge, Balıkesirspor Kulübü'nde Kemal Aydın, Bandırmaspor Kulübü'nde Ünsal Yamaner, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ahmet Akçelik, Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.'de Hüseyin Gözütok, Boluspor Kulübü'nde Murat Şabablı, Ali Şen, Halil İbrahim Yavaş, Ali Gürsoy, Erzurumspor Futbol Kulübü'nde Avni Akdemir, Galatasaray A.Ş.'de Maruf Güneş, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde Özgür Durşen ve Sezgin Özkan, Karaman Futbol Kulübü'nde Ömer Çetin olduğu belirtildi.