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Fahrettin Koca'dan çok konuşulacak sözler: Kutluyoruz ayağını kaydırdı

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Fahrettin Koca'dan çok konuşulacak sözler: Kutluyoruz ayağını kaydırdı

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Fenerbahçe-Liverpool maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

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Foto - Fahrettin Koca'dan çok konuşulacak sözler: Kutluyoruz ayağını kaydırdı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup ederek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz temsilcisi karşısındaki galibiyetinin ardından eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sessiz kalmadı. Koca'nın X hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler, karşılaşmanın ardından dikkat çeken yorumlar arasında yer aldı.

#2
Foto - Fahrettin Koca'dan çok konuşulacak sözler: Kutluyoruz ayağını kaydırdı

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı galibiyeti kutlayan Fahrettin Koca, İngiliz ekibinin karşılaşmaya üç galibiyetle gelmesine gönderme yaptı. Eski Bakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Fahrettin Koca'dan çok konuşulacak sözler: Kutluyoruz ayağını kaydırdı

" Fenerbahçe, üç galibiyetle gelen Liverpool'un ayağını kaydırdı. Kutluyoruz. İngiltere'de hava yağmurlu ??"

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Foto - Fahrettin Koca'dan çok konuşulacak sözler: Kutluyoruz ayağını kaydırdı

Koca'nın özellikle "İngiltere'de hava yağmurlu" sözleri, paylaşımın en dikkat çekici bölümü oldu. Liverpool'un Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgiyi esprili bir dille yorumlayan eski Bakan, sarı-lacivertlilerin galibiyetini kendine özgü bir ifadeyle kutladı.

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Foto - Fahrettin Koca'dan çok konuşulacak sözler: Kutluyoruz ayağını kaydırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, beş gole sahne olan karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. İngiliz temsilcisinin üç maçlık galibiyet serisine son veren sarı-lacivertliler, Kadıköy'de önemli bir başarıya imza attı.

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