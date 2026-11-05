Fahrettin Koca'dan çok konuşulacak sözler: Kutluyoruz ayağını kaydırdı
Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Fenerbahçe-Liverpool maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündeme oturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Fenerbahçe-Liverpool maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündeme oturdu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup ederek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz temsilcisi karşısındaki galibiyetinin ardından eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sessiz kalmadı. Koca'nın X hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler, karşılaşmanın ardından dikkat çeken yorumlar arasında yer aldı.
Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı galibiyeti kutlayan Fahrettin Koca, İngiliz ekibinin karşılaşmaya üç galibiyetle gelmesine gönderme yaptı. Eski Bakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
" Fenerbahçe, üç galibiyetle gelen Liverpool'un ayağını kaydırdı. Kutluyoruz. İngiltere'de hava yağmurlu ??"
Koca'nın özellikle "İngiltere'de hava yağmurlu" sözleri, paylaşımın en dikkat çekici bölümü oldu. Liverpool'un Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgiyi esprili bir dille yorumlayan eski Bakan, sarı-lacivertlilerin galibiyetini kendine özgü bir ifadeyle kutladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, beş gole sahne olan karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. İngiliz temsilcisinin üç maçlık galibiyet serisine son veren sarı-lacivertliler, Kadıköy'de önemli bir başarıya imza attı.
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