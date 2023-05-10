Bahçeli: Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır

CHP yönetiminin küresel güçlerin kuklası olduğunu da ifade eden Bahçeli “Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün Yolu’ videosuyla çuvalladığını da kaydeden Bahçeli, “Zalimlerin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dış politika danışmanı ve milletvekili olan bir çürümüş, iktidar olmaları halinde Suriye’den askerlerimizi çekeceklerini, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmayacaklarını açıkladı. Kurşun gibi bu sözleri utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan söyledi. Kıbrıslı Türkler'in içişlerine karışmamak demek adayı Rumlar'a teslim etmek demektir. CHP yönetimi küresel güçlerin kuklasıdır. Bu zillet CHP’ye oy veren kardeşlerime reva görülemez. Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 2023 tarihinde Twitter mesajından yayınladığı ‘Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün Yolu’ başlıklı videosunda yine çuvalladı ve rezil oldu. En büyük projesi diye tarihi İpek Yolunu canlandıracağını iddia etti. Halbuki Türkiye’den kalkan trenin Çin’e ilk seferini yapalı tam iki yıl oldu. Çin’den Londra’ya giden kesintisiz hattın açılmasını bilmeyen ve duymayan bu gafilin Cumhurbaşkanlığı makamına talip olması hakikaten ibretliktir. Asya-Avrupa dış ticaret ağlarındaki merkezi konumumuzu güçlendirmek için açılan Orta Koridor kapsamındaki Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 2017 yılında Marmaray’da 2013 yılında hizmete girmişti. Tıpkı Marmaray’da, tıpkı Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde olduğu gibi Kılıçdaroğlu yapılan her şeye karşı çıkmıştı. Doğu-Batı bağlantısını kurulmasını sağlayan dev projelere kulp takmıştı. Üstelik partimizin dış politikada alanında vizyon çalışması olan Türk Kuşağı projesinden de intihal yaptığı, onu da yanlış yaptığı anlaşılmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun liyakati yoktur. Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldıracak planı ve hazırlığı yoktur. Kümes inşasını bile beceremeyecek bu şahıs, yapılacak konutlardan tek kuruş almayacağını vaat ediyor. Bir ara da herkese traktör dağıtıyorlardı, aldatma ve yalan olduğu ortaya çıktı mı? Altın dağıtacağız diyor, iyice su kaynattılar mı? Evet, kaynattılar. Bunlar bugün söyler, yarın unutur. Sabah yemin eder, akşamına çiğner. Hamd olsun mandacılar, muhterisler, maceraperestler, milliyetsizler her zaman hayal kırıklığına uğramışlardır. İşbirlikçiler, iradesizler, itibarsızlar, yabancıların güdümüne binbir vaatle giren teslimiyetçi ilkeller her defasında duvara toslamışlardı. Tarih gene tekerrür edecek, 14 Mayıs’ta bunların alayı uçurumun dibini boylayacaklar” ifadelerini kullandı.