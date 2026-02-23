“Afrika Boynuzu”na Türk mührü! Bütün dünya Türkiye’nin bu hamlesini konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde imzalanan Ankara Deklarasyonu, Etiyopya ile Somali arasında patlak vermek üzere olan sıcak çatışma riskini tarihe gömerek krizi tamamen diplomatik zemine taşıdı. Uzmanlar, Türkiye'nin Addis Ababa ve Mogadişu hattını aynı anda yönetebilen tek aktör olarak bölgede vazgeçilmez bir denge unsuru haline geldiğine dikkat çekiyor. Ankara'nın sadece yardım değil, güvenlikten enerjiye kadar uzanan geniş araç seti, Afrika Boynuzu'nda kalıcı barışın mimarı olarak Türkiye'yi ön plana çıkarıyor.