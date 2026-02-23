“Afrika Boynuzu”na Türk mührü! Bütün dünya Türkiye’nin bu hamlesini konuşuyor

Alegöz, şöyle devam etti: "Bu tabloda Türkiye'nin (Afrika'ya) yaklaşımı, kısa vadeli kazanım arayışından çok kalıcı kapasite üretmeye odaklanan bir çizgi olarak ön plana çıkmaktadır. Mogadişu'da sürdürülen diplomatik mevcudiyet, kamu hizmetleri, kurumsal destek, güvenlik kapasite inşası ve bağlantısallığı aynı stratejik hat üzerinde birleştirmeyi hedeflemekte ve uzaktan yönetim yerine sahada koordinasyon ve yerel kurumlarla birlikte çalışma pratiği güçlenmektedir. Nitekim Türkiye'nin ortaya koyduğu somut araç setleri de bu mantığı desteklemektedir."