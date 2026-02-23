  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak Gizli işarete dikkat: İyi elma nasıl anlaşılır? O ilimizde obruk alarmı büyüyor! Bu gidişle yerleşim yerlerine ulaşacak Emeklilik hayali kabusa dönüşmesin: 'Hatır’ diye sahte sigorta yaptıranların vay haline! Satış rekoru kıran uygun fiyatlı tavuk markası isyan ettirdi! İçinden zehir çıktı Mete Yarar 'burası çok kritik' diyerek canlı yayında açıkladı: Türk helikopterleri, İHA'lar, tanklar ülkeye girdi Ferhat Gündoğdu sessizliğini bozdu: İptal edilen golle ilgili ilk açıklama! AK Parti, kapının önüne koymak için harekete geçmişti! Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun mahrem yazışması mahkemeye sunuldu: O dudaklarını yerim Asırlardır değişmeyen lezzet! 8 saat pişiyor, davulla haber veriliyor Deposunu bugün doldurmayan bin pişman olacak! Akaryakıta gece yarısı kallavi zam var
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Vekil güçleri bırakıp conisini geri çekti
AA Giriş Tarihi:

Vekil güçleri bırakıp conisini geri çekti

ABD ordusu, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke kırsalında yer alan son askeri üssü Kasrak’tan çekiliyor.

1
#1
Foto - Vekil güçleri bırakıp conisini geri çekti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD askerleri Haseke iline bağlı Tel Tamer hattı yakınlarındaki Kasrak üssünü boşaltmaya başladı. Üs içerisindeki askeri ekipmanları taşıyan onlarca lojistik tır, konvoylar halinde Irak sınırına doğru hareket etti.

#2
Foto - Vekil güçleri bırakıp conisini geri çekti

ABD, son 1 ayda Suriye’deki Şeddadi ve Tenef bölgelerindeki askeri üslerinden çekilmişti. ABD ordusu, hali hazırda Rümeylan, Harab Cir ve Life Stone'da konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.

#3
Foto - Vekil güçleri bırakıp conisini geri çekti

Haseke ilinde yer alan Kasrak üssünün boşaltılmasıyla ABD'nin, Suriye'deki askeri varlığını sonlandırmaya hazırlandığu belirtiliyor.

#4
Foto - Vekil güçleri bırakıp conisini geri çekti

Wall Street Journal gazetesi, DEAŞ'lı teröristlerin Irak'a naklinin tamamlanması nedeniyle, ABD ordusunun, Suriye'de kalan bin civarındaki askerini iki aylık süre içerisinde tamamen geri çekmeye hazırlandığını yazmıştı.

#5
Foto - Vekil güçleri bırakıp conisini geri çekti

ABD, 2015'ten itibaren terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Suriye'de askeri varlığını sürdürüyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatan Sever

Sözde deaşlıların icinde baska kimleri Irak a gecirdi bilen yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!
Dünya

Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!

Meksika ordusu, "El Mencho" lakaplı uyuşturucu baronu Nemesio Oseguera'yı düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi. ABD'nin..
Son 3 seçimi nokta atışı bildiler! 'Pazar Seçim Olsa' isimli son anketi açıkladılar
Gündem

Son 3 seçimi nokta atışı bildiler! 'Pazar Seçim Olsa' isimli son anketi açıkladılar

Betimar Araştırma’nın 9-12 Şubat tarihleri arasında 26 ilde yaptığı son kamuoyu yoklamasında, seçmene “Bu pazar milletvekili genel seçimi ol..
Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu
Gündem

Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu

Gazeteci Ferhat Murat, Yenikapı’daki iftar organizasyonunun finansmanına ilişkin Saadet Partisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ..
İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır!
Dünya

İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır!

Savunma sanayiinde havada dengeleri tümden değiştiren Türkiye’nin hamlesi, Türkiye’nin savunma sanayisi yakından takip eden başta Yunanistan..
Şanlıurfa'da tansiyon yükseldi: Sokaklar savaş alanına döndü, 17 yaralı!
Gündem

Şanlıurfa'da tansiyon yükseldi: Sokaklar savaş alanına döndü, 17 yaralı!

ŞANLIURFA’da art arda patlak veren aile kavgaları şehri adeta alarma geçirdi. VİRANŞEHİR ve YARDIMCI mahallelerinde çıkan taşlı, sopalı ve b..
Savcı Sayan: Kürtler ateist Apo’yu değil de Görmez Hoca’yı takip etseydi…
Gündem

Savcı Sayan: Kürtler ateist Apo’yu değil de Görmez Hoca’yı takip etseydi…

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in Ramazan ve Oruç üzerine konuştuğu videoyu yayınlayarak ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23