Gündem
6
Yeniakit Publisher
Meteorolojiden son dakika uyarısı: Dondurucu soğuklar geliyor!
Haber Merkezi

Meteorolojiden son dakika uyarısı: Dondurucu soğuklar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Bazı bölgelerde sağanak yağış ve karla karışık yağışların etkili olacağını açıkladı.

#1
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: Dondurucu soğuklar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Kayseri, Niğde, Bingöl ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: Dondurucu soğuklar geliyor!

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

#3
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: Dondurucu soğuklar geliyor!

ÇIĞ TEHLİKESİ Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

#4
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: Dondurucu soğuklar geliyor!

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - Meteorolojiden son dakika uyarısı: Dondurucu soğuklar geliyor!

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. kaynak: haber7

