2021-04-06 16:34:49 Bahçedeki çalıları yakarken öldü!
Mersin'de bahçedeki çalıları yakarken alevlerin içinde kalan kadın yaşamını yitirdi.
Mersin'de bahçedeki çalıları yakarken alevlerin içinde kalan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Durdu Aysu, Kaşdişlen Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde bulunan çalıları yakmaya çalıştı. Bu sırada yaşlı kadının alevlerin içinde kaldığını gören çevredekiler, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise Aysu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Durdu Aysu'nun cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.
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