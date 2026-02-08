  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Mühendislik sınırlarını zorlayan ilk “büyük kubbe”! 6 asırdır sarsılmayan Yıldırım Bayezid Camii’nin sırrını kimse çözemiyor Hibe desteğiyle başladı, üretimi katladı! Günde 1,5 ton süt üretiyor Ünlü gazetede istifa depremi! Son karar bardağı taşırdı Devletten ustaya saygı ve vefa AK Partili belediye başkanının kıyafetine dil uzatan İYİ Partili hadsiz paketlendi 44 yıllık çikolata devi iflasın eşiğinde: Satışlar durduruldu, kayyım süreci başladı Polis ekipleri göz açtırmadı! Zeytinyağı tenekelerinden bakın ne çıktı Simpsonlar'ın 9 Şubat tahmini olay oldu! Tam bir karmaşa!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Bahçede 250, rafta 1600 lira! Paketlisinin fiyatı altınla yarışıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bahçede 250, rafta 1600 lira! Paketlisinin fiyatı altınla yarışıyor

Serbest piyasada kabuklu fındık fiyatları 250 lira seviyelerine gerilerken, market raflarında kavrulmuş fındığın kilosunun bin 600 liraya kadar ulaşması tüketicileri isyan ettirdi. Sektör temsilcileri, fiyat farkının temel nedeninin bu yıl yaşanan ciddi randıman kaybı ve artan işleme maliyetleri olduğunu ifade ediyor. Eskiden 100 kilo fındıktan 80 kilo ürün alınırken bu oranın 55 kiloya kadar düşmesi, raflardaki el yakan fiyatların arkasındaki "gizli neden" olarak öne çıkıyor.

#1
Foto - Bahçede 250, rafta 1600 lira! Paketlisinin fiyatı altınla yarışıyor

Giresun’da 2025 yılı içinde 350 liraya kadar çıkan kabuklu fındık fiyatı, yeni yılın ardından yaklaşık 100 liralık düşüşle 250 lira seviyelerine geriledi. Buna karşın market raflarında kavrulmuş iç fındık fiyatları bin liradan başlayıp bin 450 liraya, bazı ürünlerde ise bin 600 liraya kadar ulaşıyor. Sektör temsilcileri, serbest piyasa ile raf fiyatları arasındaki farkın temel nedeninin randıman düşüşü ve artan üretim maliyetleri olduğunu ifade ediyor.

#2
Foto - Bahçede 250, rafta 1600 lira! Paketlisinin fiyatı altınla yarışıyor

Geçmiş yıllarda 500 gram kabuklu fındıktan 50 randıman esasına göre ortalama 250 gram iç fındık elde edilirken, bu oranın bu yıl yüzde 40’lara kadar düştüğü belirtiliyor. Giresun’da fındığa katma değer katarak üretimden tüketime kadar işletmeciliğini yapan Ayhan Akten, kabuklu fındık fiyatlarının Giresun kalite için 250-260 lira bandına gerilediğini, levant kalite fındıkta ise fiyatların daha düşük olduğunu söyledi. İki kalite arasında yaklaşık yüzde 20’lik fark oluştuğunu belirten Akten, bu yılki kalite kaybının temel nedeninin randıman oranındaki düşüş olduğunu dile getirdi.

#3
Foto - Bahçede 250, rafta 1600 lira! Paketlisinin fiyatı altınla yarışıyor

Akten, "Zar atması, çürük oranının artması, nem ve rutubet gibi etkenler zayiatı artırıyor. Bu da maliyeti yükseltiyor. Şu anda raflarda bin liraya da fındık var, bin 250 liraya da, bin 450 liraya da. Ürünün ebatı, randımanı, kalitesi ve görünümü fiyatı belirliyor" dedi. Üretim sürecine de değinen Akten, kabuklu fındığın kırıldıktan sonra natürel olarak ayrıştırıldığını, çürük ve buruşukların temizlendiğini, ardından kavrulma aşamasına geçildiğini anlattı.

#4
Foto - Bahçede 250, rafta 1600 lira! Paketlisinin fiyatı altınla yarışıyor

Kavurma sonrası zar kaybı ve ek ayıklama işlemlerinin de maliyeti artırdığını belirten Akten, "Eskiden 100 kilo fındık kavurduğumuzda 80 kilo net ürün alırdık. Şimdi bu miktar 55-60 kiloya kadar düştü. Sadece kırma ve kavurma işleminin fabrika maliyeti bile yüzde 35-40 seviyelerine ulaşıyor" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku
Gündem

Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku

Milletin iradesine sırtını dönen, depremzedeye hizmet yerine laf üreten CHP’de taşlar yerinden oynuyor. "Seçim" diye tutturan Özgür Özel’e e..
Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’
Gündem

Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’

Dünya gündemini sarsan Epstein skandalı, her geçen gün yeni bir vahşeti gün yüzüne çıkarıyor. Kirli ellerin ve sapkın zihniyetlerin kurbanı ..
Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’
Gündem

Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’

Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "D..
Akdeniz Türkleşiyor! Yunan Basını: Atina ve Rum kesimi endişieli
Gündem

Akdeniz Türkleşiyor! Yunan Basını: Atina ve Rum kesimi endişieli

Mazlumların hamisi Türkiye, Suriye ile el ele vererek Akdeniz'deki kirli oyunları bozuyor. Ankara'nın Tartus hamlesi Atina'da uykuları kaçır..
Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı
Gündem

Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve WITKOFF ile Donald TRUMP'ın damadı ve Siyonist lobilerin sadık destekçisi Jared KUSHNER, Umman Deniz..
Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu
Gündem

Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

Yapılan 455 bin konutu küçümseyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çöp konteynerleri ile övündü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23