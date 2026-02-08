Bahçede 250, rafta 1600 lira! Paketlisinin fiyatı altınla yarışıyor
Serbest piyasada kabuklu fındık fiyatları 250 lira seviyelerine gerilerken, market raflarında kavrulmuş fındığın kilosunun bin 600 liraya kadar ulaşması tüketicileri isyan ettirdi. Sektör temsilcileri, fiyat farkının temel nedeninin bu yıl yaşanan ciddi randıman kaybı ve artan işleme maliyetleri olduğunu ifade ediyor. Eskiden 100 kilo fındıktan 80 kilo ürün alınırken bu oranın 55 kiloya kadar düşmesi, raflardaki el yakan fiyatların arkasındaki "gizli neden" olarak öne çıkıyor.