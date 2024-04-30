Baharla mest eden güzellik

Ayrıca bölgedeki büyük ve küçükbaş hayvanlarında karşılıyor. bu menderesler böyle araziler arasından kıvrılarak Arpaçay Barajı’na kadar uzanıyor. Arpaçay Barajı’nda toplanan sular, Yine Aras Nehri ile birleşip daha sonra Hazar Denizi’ne kadar gidiyor" dedi.