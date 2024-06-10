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Yaşam
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Baharın renkleri burada başka güzel: Cami Yurdu Yaylası

2024-06-10 11:25:53
Baharın renkleri burada başka güzel: Cami Yurdu Yaylası

Bahar mevsimiyle birlikte coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağlarının renkten renge büründüğü Gümüşhane'de Çimen Dağı eteklerindeki turnalarıyla, sarı çiçekleriyle, çayırlarıyla ünlü Cami Yurdu yaylası alabildiğince sarı renge büründü.

#1
Foto - Baharın renkleri burada başka güzel: Cami Yurdu Yaylası

Doğaseverler için adeta bir cennet haline gelen Gümüşhane dağlarını karış karış gezen Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyeleri bu güzelliklerin en çarpıcı örneklerinden birinin yaşandığı Çimen Dağı eteklerindeki Cami Yurdu Yaylasına program düzenledi.

#2
Foto - Baharın renkleri burada başka güzel: Cami Yurdu Yaylası

Doğaseverler için adeta bir cennet haline gelen Gümüşhane dağlarını karış karış gezen Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyeleri bu güzelliklerin en çarpıcı örneklerinden birinin yaşandığı Çimen Dağı eteklerindeki Cami Yurdu Yaylasına program düzenledi.

#3
Foto - Baharın renkleri burada başka güzel: Cami Yurdu Yaylası

Kelkit çayının doğduğu yerlerden birisi olmasının yanında sularının bir kısmı Erzincan'a bir kısmı da Gümüşhane sınırlarına akan, bahar aylarında sarının tüm tonlarına bürünerek doğaseverleri büyüleyen Cami Yurdu Yaylasına gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne Gümüşhane'den 21, Kelkit'ten 10 olmak üzere toplam 31 sporcu katıldı.

#4
Foto - Baharın renkleri burada başka güzel: Cami Yurdu Yaylası

Araçlarla ulaştıkları Kelkit ilçesine bağlı Cemallı köyünden yürüyüşe başlayan grup Cami Yurdu mevkiine geldiğinde geniş alanlarda açan sarı çiçeklerin oluşturduğu manzara karşısında adeta büyülendi. Yürüyüş boyunca sarı çiçekler ve papatyalarla bezenmiş yollarda ve patikalarda ilerleyen doğaseverler, bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti, yaylada çocuklar gibi eğlenerek, doğanın sunduğu bu güzelliklerin tadını çıkardı. Buradan Gürleyik köyüne ilerleyen sporcular 17 kilometrelik parkuru yağmur yağışı altında tamamladı.

#5
Foto - Baharın renkleri burada başka güzel: Cami Yurdu Yaylası

Rize'de görevliyken Gümüşhane'ye geçici görevle gelen ve GÜDAK ekibine dahil olarak Gümüşhane coğrafyasını keşfe çıkan Dr. Amin Fatu, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İlerleyen günlerde bir daha katılmak isterim. Gümüşhane'ye gelen herkese bu gruba katılmasını öneririm. Bu etkinlik o kadar güzel oldu ki yaylaya geldik sonra grupça dolaştık, eğlendik, birlikte yemek yedik. Harika yani” dedi.

#6
Foto - Baharın renkleri burada başka güzel: Cami Yurdu Yaylası

Gruba rehberlik yapan Fatih Arslan ise Kelkit ile Erzincan'ı bir sırt halinde ayıran 2 bin 400 metre rakımlı bölgenin turnalarıyla, sarı çiçekleriyle, çayırlarıyla meşhur olduğunu söyledi. Cami Yurdu veya Çimen Yaylasının özelliğini anlatan Arslan, “Buradan doğan derelerin bir kısmı Erzincan'ın Refahiye bölgesine akıyor diğer kısmı da Kelkit çayına doğru akıyor. Kelkit çayının doğduğu yerler diyoruz biz buralara. Bu bölgede özellikle sarı çiçekler açtığı zaman doğa severlerin özellikle Kelkit çayının doğduğu yerleri merak edenler için görülmesi gereken eşsiz güzellikte bir yer burası. Tüm doğa severleri bu bölgeye özellikle bu mevsimde çiçeklerin açtığı zamanda gelmelerini tavsiye ediyoruz. Çiçekler Haziran'ın ilk haftası açıyor ve yaklaşık olarak Haziran'ın sonuna kadar o çiçekleri burada görmek mümkün” diye konuştu. “Çok güzel, sarı çiçeklerin muhteşem olduğu bir yayla” GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut da Kelkit kanyonu üzerine bir parkur düzenlediklerini belirterek, “Kelkit Cemallı köyünden başladığımız parkur Çimenli Yaylası ve Cami Yurdu'na doğru devam etti. Gerçekten çok güzel, sarı çiçeklerin muhteşem olduğu bir yayla. Herkese tavsiye edeceğim bir parkur. Çok rahat ve güzel bir yürüyüş yaptık. Fakat biraz yağmura yakalandık. O da doğanın azizliği. Güzel bir yürüyüştü” ifadelerini kullandı.

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