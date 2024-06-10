Baharın renkleri burada başka güzel: Cami Yurdu Yaylası

Gruba rehberlik yapan Fatih Arslan ise Kelkit ile Erzincan'ı bir sırt halinde ayıran 2 bin 400 metre rakımlı bölgenin turnalarıyla, sarı çiçekleriyle, çayırlarıyla meşhur olduğunu söyledi. Cami Yurdu veya Çimen Yaylasının özelliğini anlatan Arslan, “Buradan doğan derelerin bir kısmı Erzincan'ın Refahiye bölgesine akıyor diğer kısmı da Kelkit çayına doğru akıyor. Kelkit çayının doğduğu yerler diyoruz biz buralara. Bu bölgede özellikle sarı çiçekler açtığı zaman doğa severlerin özellikle Kelkit çayının doğduğu yerleri merak edenler için görülmesi gereken eşsiz güzellikte bir yer burası. Tüm doğa severleri bu bölgeye özellikle bu mevsimde çiçeklerin açtığı zamanda gelmelerini tavsiye ediyoruz. Çiçekler Haziran'ın ilk haftası açıyor ve yaklaşık olarak Haziran'ın sonuna kadar o çiçekleri burada görmek mümkün” diye konuştu. “Çok güzel, sarı çiçeklerin muhteşem olduğu bir yayla” GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut da Kelkit kanyonu üzerine bir parkur düzenlediklerini belirterek, “Kelkit Cemallı köyünden başladığımız parkur Çimenli Yaylası ve Cami Yurdu'na doğru devam etti. Gerçekten çok güzel, sarı çiçeklerin muhteşem olduğu bir yayla. Herkese tavsiye edeceğim bir parkur. Çok rahat ve güzel bir yürüyüş yaptık. Fakat biraz yağmura yakalandık. O da doğanın azizliği. Güzel bir yürüyüştü” ifadelerini kullandı.