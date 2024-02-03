Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı

Çevrelerinde her yerde kardelenler olduğunu anlatan Gülcan, "Burada kardeleni eskiden biz bilmiyorduk, bir anda etraf kardelenle doldu. Burada kardelen ve bir çok çiçek oluyor. Kardelenler kendiliğinden oluyor. Karlar gitse arazi üzeri biraz açılsa etrafın kardelenlerle dolu olduğunu göreceksiniz." dedi.