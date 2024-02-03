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Yaşam
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Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı

2024-02-03 22:18:07
Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı

Soğuk kışları ve yoğun kar yağışıyla bilinen Küre Dağları'nda baharın müjdecisi kardelenler görülmeye başlandı.

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Foto - Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesindeki dağlık bölgelerde her yıl mart ayında karlar arasında açan kardelenler, bu sene hava sıcaklıklarının biraz daha yüksek seyretmesi nedeniyle erken açıyor.

#2
Foto - Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı

İlçeye bağlı Aşıklı köyü sakinlerinden Hüseyin Gülcan, AA muhabirine, köylerinde kardelenlerin her yıl yoğun şekilde bulunduğunu söyledi.

#3
Foto - Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı

Çevrelerinde her yerde kardelenler olduğunu anlatan Gülcan, "Burada kardeleni eskiden biz bilmiyorduk, bir anda etraf kardelenle doldu. Burada kardelen ve bir çok çiçek oluyor. Kardelenler kendiliğinden oluyor. Karlar gitse arazi üzeri biraz açılsa etrafın kardelenlerle dolu olduğunu göreceksiniz." dedi.

#4
Foto - Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı

Yüksel Erdoğan ise kardelen çiçeğinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

#5
Foto - Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı

"Kardeleni eskiden bu kadar fark etmiyorduk. Artık daha fazla ilgimizi çekiyor. Karlar arasından çıkıp baharın habercisi olduğu için dikkatimizi çekiyor. Kardelen çıktığı zaman baharın yaklaştığını gösteriyor. Burası yüksek bir yer. Buraya kar fazla yağıyor. Buranın karı da kardeleni de meşhur. Bahçelerde çok kardelen var."

#6
Foto - Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı

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Foto - Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı

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Foto - Baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı

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