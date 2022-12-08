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Sağlık
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Baharat alırken bu oyuna gelmeyin! İşte böyle kandırıyorlar

2022-12-08 20:07:34
Baharat alırken bu oyuna gelmeyin! İşte böyle kandırıyorlar

Baharat seçerken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor.

#1
Foto - Baharat alırken bu oyuna gelmeyin! İşte böyle kandırıyorlar

İşte taze baharatı anlamanın yolları...

#2
Foto - Baharat alırken bu oyuna gelmeyin! İşte böyle kandırıyorlar

Baharatlar hem sağlık açısından hem yiyeceklere verdiği tat ve koku ile hayatımızın vazgeçilmezidir.

#3
Foto - Baharat alırken bu oyuna gelmeyin! İşte böyle kandırıyorlar

Yüzlerce baharat türü bulunmaktadır.

#4
Foto - Baharat alırken bu oyuna gelmeyin! İşte böyle kandırıyorlar

Her baharatın kendine has tadı kokusu ve faydası bulunmaktadır.

#5
Foto - Baharat alırken bu oyuna gelmeyin! İşte böyle kandırıyorlar

Son dönemde artan sahte baharat veya bayat baharat konusunda vatandaşlar zorluk yaşıyor.

#6
Foto - Baharat alırken bu oyuna gelmeyin! İşte böyle kandırıyorlar

Orjinaline birebir benzeyen sahte ve bayat baharatlar nasıl anlaşılır sorusu yanıt arıyor?

#7
Foto - Baharat alırken bu oyuna gelmeyin! İşte böyle kandırıyorlar

-Peki taze baharat nasıl anlaşılır-baharat seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte cevabı...

#8
Foto - Baharat alırken bu oyuna gelmeyin! İşte böyle kandırıyorlar

Baharat seçerken önemli iki husus bulunuyor. Bunlar baharatın kokusu ve görüntüsüdür. Baharat seçerken, öğütülmüş olanı deçmek değil bütün halde olanları seçmek daha iyidir.

#9
Foto - Baharat alırken bu oyuna gelmeyin! İşte böyle kandırıyorlar

Öğütülmüş baharatların içerisinde katkı maddeleri bulunabilir. Baharata dokunduğunuzda elinize renk vermemesi gerekmektedir.

#10
Foto - Baharat alırken bu oyuna gelmeyin! İşte böyle kandırıyorlar

Eğer elinize baharatın rengi çıkıyorsa bu baharatın gıda boyası içerdiği anlamını taşıyabilir.

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