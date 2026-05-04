  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fındıktan Türkiye ekonomisine büyük katkı Maliyeti sır gibi saklanıyor: Tarihi anlaşma tamam! 150 savaş uçağı koptu geliyor Devreye girdi! Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Sanıldığından daha ciddi Korkudan evlerine giremiyorlar Endrick'in yolu şimdi de Türkiye'ye düşebilir: Beşiktaş pusuya yattı bile BYD, bu dönem içerisinde 700.000 adet otomobil sattı: Çinli devin kar marjının sonucu açıklandı! F-35'lerden sonra şimdi de Patriot darbesi: Gelmiyorlar Hiç kimse bunu beklemiyordu! 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nda büyük sürpriz...
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
BAE devinden bomba Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BAE devinden bomba Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

Gazeteci Kerim Ülker, lüks havacılık markası Dubaili Jetex'in Türkiye'ye önemli bir yatırım yaptığını açıkladı ve detayları paylaştı.

1
#1
Foto - BAE devinden bomba Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

Patronlar Dünyası, geçtiğimiz yıl Aralık ayında dünyanın en büyük lüks havacılık hizmetleri şirketlerinden Dubaili Jetex’in Türkiye’ye İstanbul Havalimanı’yla geleceğini yazmıştı. Aradan geçen 6 ayın ardından Dubaili Jetex, Türkiye’ye geldi, İstanbul’da hizmete başladı. C-VIP yani İGA-JETEX Genel Havacılık Terminali adıyla kurulan yeni birim, yarın resmi açılışını yapacak. Lüks terminalde özel jetlerle seyahat edecek olan yolculara yine lüks hizmetler verilecek. Terminalde VIP transfer araçları, özel lounge ve süitler, restoran ve barlar, toplantı salonları, puro lounge’ları, hatta 2 kata yayılmış SPA da bulunacak.

#2
Foto - BAE devinden bomba Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

stanbul Havalimanında CIP/VIP yolcu terminalinde sunulacak yolcu hizmetleri faaliyetiyle iştigal etmek üzere yüzde 100 İGA Holding A.Ş. pay sahipliğinde kurulmuş olan İstanbul Özel Yolcu ve Genel Havacılık Hizmetleri A.Ş.’nin yüzde 50’si Dubai merkezli Jetex’e satılmıştı.

#3
Foto - BAE devinden bomba Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

Jetex, bu hisse alımıyla uzun zamandır peşinde olduğu Türkiye pazarına girmiş oldu. Bildiğiniz üzere İstanbul Havalimanı’nı yöneten Cengiz ve Kalyon Holding, Şam Havalimanı’nı yapmak için kurulan konsorsiyumda yer aldı. 4 milyar dolarlık proje, Suriye’nin başkentini dünyaya açacak. Her iki detay da Jetex için önemli. Zira Jetex’in hem Türkiye hem de Şam ile de güçlü bir bağı var.

#4
Foto - BAE devinden bomba Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

Jetex’in patronu ve kurucusu Adel Mardini, Şam’da doğmuş bir Türk vatandaşı. Küresel çapta üst düzey havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan Jetex’in kurucusu ve CEO’su olan Adel Mardini, 1970 yılında Şam’da dünyaya geldi. Babası Türk, annesi Suriyeli olan Türkiye vatandaşı Adel Mardini, kariyerinin ilk dönemlerinde Kalyon ve Cengiz’in yeniden yapmak istediği Şam Uluslararası Havalimanı'nda çalıştı. Özel jetlerde yolcuların şikayetleri ve hizmet eksikliğini gören Mardini, 2005 yılında Jetex’i Dubai’de kurdu.

#5
Foto - BAE devinden bomba Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

İlk olarak rotasını Fransa’ya çeviren Mardini’nin Jetex’i Paris'teki Le Bourget Havalimanı'yla dünyaya açıldı. Ardından Umman, İtalya, Fas gibi şehirlere yönelen Jetex, sabit üs operatörlüğü (FBO) işini dünyanın farklı coğrafyalarına yaydı. Havacılıkla lüksü buluşturan Jetex, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik ve Güney Amerika'da 37 özel terminalde çalışıyor.

#6
Foto - BAE devinden bomba Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular

Şam’da doğan, Şam Uluslararası Havalimanı ile kariyerine başlayan Türk vatandaşı Adel Mardini, yıllar sonra baba ocağına Şam Havalimanı’nı yeniden hayata döndürecek olan Türk şirketlerle dönmüş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah Biri

Kurtuluş SADECE BAE ŞİRKETLERİ İÇİN DEYİL TÜM ARAP ÜLKELERİ İÇİN TÜRKİYE'M dir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Sapkın reklamlarla aile yapımıza dinamit koyuyorlar! Jeff Medina’nın imza attığı rezalete tepki yağdı!
Gündem

Sapkın reklamlarla aile yapımıza dinamit koyuyorlar! Jeff Medina’nın imza attığı rezalete tepki yağdı!

Küresel sermayenin borazanı BOSCH markasının son reklamı, mukaddes annelik kavramını ayaklar altına alarak toplumun sinir uçlarıyla oynamaya..
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Gündem

Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Malatya-Adıyaman kara yolunda otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jand..
Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!
Gündem

Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik alçak saldırıları devam ederken, Tahran yönetimi Donald Trump'ın önüne "imkansız operasyon" ya da "kötü anla..
Bosch'un sapkın reklamı tepki çekti! RTÜK harekete geçti
Gündem

Bosch'un sapkın reklamı tepki çekti! RTÜK harekete geçti

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Bosch’un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Daniş, aile ve ann..
Petrol milyarderi iş adamı kızını evlendirmek için damat arıyor!
Dünya

Petrol milyarderi iş adamı kızını evlendirmek için damat arıyor!

Kuveytli enerji devi ve petrol milyarderi El-Raşid'in, yatalak olan tek kızı için damat arayışı içine girmesi, Körfez dünyasında ve sosyal m..
CHP’den ihraç edildiği açıklanmıştı! Çarpıcı iddia: Halen CHP’nin üyesi
Siyaset

CHP’den ihraç edildiği açıklanmıştı! Çarpıcı iddia: Halen CHP’nin üyesi

Gazeteci Talat Atilla, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın CHP'den ihraç edildiği yönündeki haberlerin doğru o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23