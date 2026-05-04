BAE devinden bomba Türkiye kararı: Sessiz sedasız kurdular
Gazeteci Kerim Ülker, lüks havacılık markası Dubaili Jetex'in Türkiye'ye önemli bir yatırım yaptığını açıkladı ve detayları paylaştı.
Patronlar Dünyası, geçtiğimiz yıl Aralık ayında dünyanın en büyük lüks havacılık hizmetleri şirketlerinden Dubaili Jetex’in Türkiye’ye İstanbul Havalimanı’yla geleceğini yazmıştı. Aradan geçen 6 ayın ardından Dubaili Jetex, Türkiye’ye geldi, İstanbul’da hizmete başladı. C-VIP yani İGA-JETEX Genel Havacılık Terminali adıyla kurulan yeni birim, yarın resmi açılışını yapacak. Lüks terminalde özel jetlerle seyahat edecek olan yolculara yine lüks hizmetler verilecek. Terminalde VIP transfer araçları, özel lounge ve süitler, restoran ve barlar, toplantı salonları, puro lounge’ları, hatta 2 kata yayılmış SPA da bulunacak.
stanbul Havalimanında CIP/VIP yolcu terminalinde sunulacak yolcu hizmetleri faaliyetiyle iştigal etmek üzere yüzde 100 İGA Holding A.Ş. pay sahipliğinde kurulmuş olan İstanbul Özel Yolcu ve Genel Havacılık Hizmetleri A.Ş.’nin yüzde 50’si Dubai merkezli Jetex’e satılmıştı.
Jetex, bu hisse alımıyla uzun zamandır peşinde olduğu Türkiye pazarına girmiş oldu. Bildiğiniz üzere İstanbul Havalimanı’nı yöneten Cengiz ve Kalyon Holding, Şam Havalimanı’nı yapmak için kurulan konsorsiyumda yer aldı. 4 milyar dolarlık proje, Suriye’nin başkentini dünyaya açacak. Her iki detay da Jetex için önemli. Zira Jetex’in hem Türkiye hem de Şam ile de güçlü bir bağı var.
Jetex’in patronu ve kurucusu Adel Mardini, Şam’da doğmuş bir Türk vatandaşı. Küresel çapta üst düzey havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan Jetex’in kurucusu ve CEO’su olan Adel Mardini, 1970 yılında Şam’da dünyaya geldi. Babası Türk, annesi Suriyeli olan Türkiye vatandaşı Adel Mardini, kariyerinin ilk dönemlerinde Kalyon ve Cengiz’in yeniden yapmak istediği Şam Uluslararası Havalimanı'nda çalıştı. Özel jetlerde yolcuların şikayetleri ve hizmet eksikliğini gören Mardini, 2005 yılında Jetex’i Dubai’de kurdu.
İlk olarak rotasını Fransa’ya çeviren Mardini’nin Jetex’i Paris'teki Le Bourget Havalimanı'yla dünyaya açıldı. Ardından Umman, İtalya, Fas gibi şehirlere yönelen Jetex, sabit üs operatörlüğü (FBO) işini dünyanın farklı coğrafyalarına yaydı. Havacılıkla lüksü buluşturan Jetex, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik ve Güney Amerika'da 37 özel terminalde çalışıyor.
Şam’da doğan, Şam Uluslararası Havalimanı ile kariyerine başlayan Türk vatandaşı Adel Mardini, yıllar sonra baba ocağına Şam Havalimanı’nı yeniden hayata döndürecek olan Türk şirketlerle dönmüş oldu.
