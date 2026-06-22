BAE devi Türkiye'nin kapısını çaldı: Binlerce dolar teklif ettiler
Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Emirates Türkiye'nin kapısını çaldı. Harıl harıl arayışa geçen BAE devi kritik bir organizasyona imza attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Emirates Türkiye'nin kapısını çaldı. Harıl harıl arayışa geçen BAE devi kritik bir organizasyona imza attı.
Emirates, Türkiye'de pilot arayışına geçti. İki gün süren İstanbul buluşmasında Türk pilotlara sunduğu maaşlar ve şartlar açıklandı.
Dubai merkezli hava yolu şirketi Emirates, büyüyen filosu için Türk pilotları kadrosuna katmak amacıyla dün ve bugün İstanbul’da dikkat çeken bir işe alım etkinliği düzenledi.
Lazzoni Hotel’de gerçekleştirilen iki günlük “road show” organizasyonunda Emirates yöneticileri, kaptan pilot ve ikinci pilot pozisyonlarına ilişkin maaş paketlerini, kariyer fırsatlarını ve sosyal hakları detaylarıyla anlattı.
Son yıllarda filosunu hızla büyüten Emirates, Türkiye’deki deneyimli pilotları hedefleyen işe alım çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’daki etkinlikte yapılan sunumlarda, özellikle kaptan pilot ve ikinci pilot pozisyonları için sunulan paketler açıklandı.
Paylaşılan bilgilere göre Emirates’te göreve başlayan ikinci pilotların aylık kazancı yaklaşık 8 bin 700 dolar seviyesinde bulunuyor. Performans ve ek ödemelerle birlikte bu rakamın 9 bin 400 dolara kadar yükseldiği ifade edildi.
Şirketin hızlandırılmış kaptanlık programına katılan pilotların aylık gelirinin yaklaşık 10 bin 100 dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, doğrudan kaptan olarak göreve başlayan pilotların aylık kazancının yaklaşık 13 bin dolara ulaştığı açıklandı.
İstanbul’daki Emirates etkinliği, son dönemde Körfez merkezli hava yolu şirketlerinin Türk pilotlara yönelik artan ilgisinin son örneklerinden biri oldu. AİRPORTHABER
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