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Ekonomi
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BAE devi Türkiye'nin kapısını çaldı: Binlerce dolar teklif ettiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

BAE devi Türkiye'nin kapısını çaldı: Binlerce dolar teklif ettiler

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Emirates Türkiye'nin kapısını çaldı. Harıl harıl arayışa geçen BAE devi kritik bir organizasyona imza attı.

#1
Foto - BAE devi Türkiye'nin kapısını çaldı: Binlerce dolar teklif ettiler

Emirates, Türkiye'de pilot arayışına geçti. İki gün süren İstanbul buluşmasında Türk pilotlara sunduğu maaşlar ve şartlar açıklandı.

#2
Foto - BAE devi Türkiye'nin kapısını çaldı: Binlerce dolar teklif ettiler

Dubai merkezli hava yolu şirketi Emirates, büyüyen filosu için Türk pilotları kadrosuna katmak amacıyla dün ve bugün İstanbul’da dikkat çeken bir işe alım etkinliği düzenledi.

#3
Foto - BAE devi Türkiye'nin kapısını çaldı: Binlerce dolar teklif ettiler

Lazzoni Hotel’de gerçekleştirilen iki günlük “road show” organizasyonunda Emirates yöneticileri, kaptan pilot ve ikinci pilot pozisyonlarına ilişkin maaş paketlerini, kariyer fırsatlarını ve sosyal hakları detaylarıyla anlattı.

#4
Foto - BAE devi Türkiye'nin kapısını çaldı: Binlerce dolar teklif ettiler

Son yıllarda filosunu hızla büyüten Emirates, Türkiye’deki deneyimli pilotları hedefleyen işe alım çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’daki etkinlikte yapılan sunumlarda, özellikle kaptan pilot ve ikinci pilot pozisyonları için sunulan paketler açıklandı.

#5
Foto - BAE devi Türkiye'nin kapısını çaldı: Binlerce dolar teklif ettiler

Paylaşılan bilgilere göre Emirates’te göreve başlayan ikinci pilotların aylık kazancı yaklaşık 8 bin 700 dolar seviyesinde bulunuyor. Performans ve ek ödemelerle birlikte bu rakamın 9 bin 400 dolara kadar yükseldiği ifade edildi.

#6
Foto - BAE devi Türkiye'nin kapısını çaldı: Binlerce dolar teklif ettiler

Şirketin hızlandırılmış kaptanlık programına katılan pilotların aylık gelirinin yaklaşık 10 bin 100 dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, doğrudan kaptan olarak göreve başlayan pilotların aylık kazancının yaklaşık 13 bin dolara ulaştığı açıklandı.

#7
Foto - BAE devi Türkiye'nin kapısını çaldı: Binlerce dolar teklif ettiler

İstanbul’daki Emirates etkinliği, son dönemde Körfez merkezli hava yolu şirketlerinin Türk pilotlara yönelik artan ilgisinin son örneklerinden biri oldu. AİRPORTHABER

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