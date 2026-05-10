Aziz Yıldırım'ın kızından teknik direktör hamlesi: Beğendi!
Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım'ın hoca olarak Aykut Kocaman'ı getirmesi bekleniyor. Yıldırım'ın kızı Yaz'ın hamlesi ise bir anlamda bu durumu resmileştirdi!
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, babasının teknik direktör adayının Aykut Kocaman olduğu yönündeki haberi beğendi. Sosyal medyadaki bu hamle, bir anlamda Kocaman ismini de resmileştirmiş oldu. Çünkü Yaz ve babası arasında çok güzel bir ilişki var. Yaz, Aziz Yıldırım'ın düşüncelerini doğal olarak biliyor.
61 yaşındaki Aykut Kocaman, son olarak Başakşehir'i çalıştırmıştı. 4 Ekim 2021 tarihinden beri boşta bulunuyor. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'de 4 kupa kazanmıştı: 2010-2011: Lig şampiyonluğu 2011-2012: Türkiye Kupası 2012-2013: Türkiye Kupası 2009-2010: Türkiye Süper Kupası
Bir süre önce A Spor'a çıkan Aykut Kocaman, "Bundan sonra ya Fenerbahçe'yi çalıştıracağım ya da Milli Takım'ı" ifadelerini kullanmıştı. Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde Kanarya'da tekrar Kocaman dönemi başlayacak. Elbette Sarı-Lacivertliler'in yapacağı takviyeler de merakla bekleniyor.
