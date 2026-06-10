'Rus İstihbaratı Türkiye'ye karşı harekete geçti: Putin buna hazırlanıyor'
Türkiye'nin yakın ilişkiler kurduğu ülkelerle arasını bozmak için operasyonel haberlere imza atan Yunan Pentapostagma, şimdi de Rusya'yı hedefine koydu.
Türkiye'nin yakın ilişkiler kurduğu ülkelerle arasını bozmak için operasyonel haberlere imza atan Yunan Pentapostagma, şimdi de Rusya'yı hedefine koydu.
Türkiye'nin Türk devletleri ve Balkan ülkeleriyle yaptığı çeşitli anlaşmaları hedef alan Yunan medyası, Ankara'nın attığı adımların Rusya'da rahatsızlığa yol açtığını öne sürdü. Pentapostagma, Erdoğan ile Putin'in arasının açıldığına dair uçuk bir iddiayı da gündeme getirdi.
Haberde, Rus istihbarat servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'un alarm durumu verdiği ve Rusya lideri Vladimir Putin'in sıcak çatışma için hazırlandığı vurgulandı. Türkiye ve Rusya ilişkilerini açıkça hedef alan Pentapostagma'nın uçuk ifadeler içeren haberinin detayları şu şekilde:
Batı, demografik gruplara göre hedefli bir şekilde fitne çıkarıyor. Moskova, Türkiye'nin bu durumdan büyük ve sessiz bir şekilde faydalandığını açıkça görüyor. Ukrayna'ya uygulanan Batı yaptırımlarının yarattığı güç boşluğundan yararlanan Ankara, hızla içeriye sızıyor.
Türk Devletleri Örgütü aracılığıyla Erdoğan, Anadolu'dan başlayıp Orta Asya'nın derinliklerine uzanan geniş bir eksenin koruyucusu ve doğal lideri olarak görülüyor. Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi Rusya'nın çıkarları ve hava savunması için hayati önem taşıyan ülkeler, Moskova kontrolündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (CSTO) uzaklaşarak yavaş yavaş Türkiye'nin yörüngesine giriyor.
Kremlin için bu, doğrudan Rusya'nın hassas noktasına yeni NATO askeri ikmal koridorları açılması anlamına geliyor.
Rus liderliği için en büyük kâbus senaryosu ise, bu Türk/Müslüman kimliğinin Rusya Federasyonu içinde ayaklanmaları kışkırtmak için kullanılmasıdır. Bu, "Balkanlaşma" korkusudur.
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