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#1
Foto - 'Rus İstihbaratı Türkiye'ye karşı harekete geçti: Putin buna hazırlanıyor'

Türkiye'nin Türk devletleri ve Balkan ülkeleriyle yaptığı çeşitli anlaşmaları hedef alan Yunan medyası, Ankara'nın attığı adımların Rusya'da rahatsızlığa yol açtığını öne sürdü. Pentapostagma, Erdoğan ile Putin'in arasının açıldığına dair uçuk bir iddiayı da gündeme getirdi.

#2
Foto - 'Rus İstihbaratı Türkiye'ye karşı harekete geçti: Putin buna hazırlanıyor'

Haberde, Rus istihbarat servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'un alarm durumu verdiği ve Rusya lideri Vladimir Putin'in sıcak çatışma için hazırlandığı vurgulandı. Türkiye ve Rusya ilişkilerini açıkça hedef alan Pentapostagma'nın uçuk ifadeler içeren haberinin detayları şu şekilde:

#3
Foto - 'Rus İstihbaratı Türkiye'ye karşı harekete geçti: Putin buna hazırlanıyor'

Batı, demografik gruplara göre hedefli bir şekilde fitne çıkarıyor. Moskova, Türkiye'nin bu durumdan büyük ve sessiz bir şekilde faydalandığını açıkça görüyor. Ukrayna'ya uygulanan Batı yaptırımlarının yarattığı güç boşluğundan yararlanan Ankara, hızla içeriye sızıyor.

#4
Foto - 'Rus İstihbaratı Türkiye'ye karşı harekete geçti: Putin buna hazırlanıyor'

Türk Devletleri Örgütü aracılığıyla Erdoğan, Anadolu'dan başlayıp Orta Asya'nın derinliklerine uzanan geniş bir eksenin koruyucusu ve doğal lideri olarak görülüyor. Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi Rusya'nın çıkarları ve hava savunması için hayati önem taşıyan ülkeler, Moskova kontrolündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (CSTO) uzaklaşarak yavaş yavaş Türkiye'nin yörüngesine giriyor.

#5
Foto - 'Rus İstihbaratı Türkiye'ye karşı harekete geçti: Putin buna hazırlanıyor'

Kremlin için bu, doğrudan Rusya'nın hassas noktasına yeni NATO askeri ikmal koridorları açılması anlamına geliyor.

#6
Foto - 'Rus İstihbaratı Türkiye'ye karşı harekete geçti: Putin buna hazırlanıyor'

Rus liderliği için en büyük kâbus senaryosu ise, bu Türk/Müslüman kimliğinin Rusya Federasyonu içinde ayaklanmaları kışkırtmak için kullanılmasıdır. Bu, "Balkanlaşma" korkusudur.

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Yorumlar

Senaryo oyun dubara

Ya tutarsa . Rusyaile Türkiye arasını bozsak algısı. Diplomatlar yemez bu oyunu. Yunan diplomasi bilse idi TÜRKİYEM le arayı iyi tutardı. Yunan zorla düşmanlıga korkak hali ile devam ediyor. Yunanistan eninde sonunda yalnız kalacak
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