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Dünya
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Azerbaycan'dan İran'a şok!

2021-10-11 16:47:20
Azerbaycan'dan İran'a şok!

Azerbaycan Deniz Kuvvetleri, Hazar Denizi'nde tatbikata başladı.

#1
Foto - Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savaş gemileri ve deniz özel kuvvetlerinin katıldığı tatbikatta, Hazar Denizi'nde enerji altyapısının korunmasına ve savunulmasına yönelik görevler icra ediliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savaş gemileri ve deniz özel kuvvetlerinin katıldığı tatbikatta, Hazar Denizi'nde enerji altyapısının korunmasına ve savunulmasına yönelik görevler icra ediliyor.

#2
Foto - Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek, tatbikatla ilgili bilgi aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek, tatbikatla ilgili bilgi aldı.

#3
Foto - Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmında gerçekleştirilen tatbikat, 13 Ekim'e kadar sürecek.

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmında gerçekleştirilen tatbikat, 13 Ekim'e kadar sürecek.

#4
Foto - BÖLGEDE GERİLİM TIRMANMIŞTI! - Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı hedef alan açıklamalarla tansiyonu yükselten İran, bununla da yetinmeyip bölgede peş peşe askeri tatbikatlar gerçekleştirmişti.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANMIŞTI! - Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı hedef alan açıklamalarla tansiyonu yükselten İran, bununla da yetinmeyip bölgede peş peşe askeri tatbikatlar gerçekleştirmişti.

#5
Foto - Türkiye'nin de desteğiyle Tahran yönetiminin provokasyonlarına Azerbaycan'da tatbikatlarla cevap vermişti.

Türkiye'nin de desteğiyle Tahran yönetiminin provokasyonlarına Azerbaycan'da tatbikatlarla cevap vermişti.

#6
Foto - Son olarak Hazar Denizi'nde başlatılan tatbikat İran yönetimine bir ayar verme olarak nitelendirildi.

Son olarak Hazar Denizi'nde başlatılan tatbikat İran yönetimine bir ayar verme olarak nitelendirildi.

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