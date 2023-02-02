Azap Gölü yaban hayatına kucak açıyor

Önemli doğal yaşam alanlarından olan bölgenin korunmasına yönelik harekete geçilirken, gölün koruma ve kullanma dengesi ile çevresinde yaşayan yöre halkının menfaatleri gözetilerek, gelecek nesillere ulaştırılması için de incelemeler yapılıyor. Bu çerçevede her fırsatta bölgenin önemine dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlik ve açıklamalar yapan doğaseverler ise doğal ve kültürel zenginlikleri, göl çevresindeki geleneksel yaşamları ile doğal peyzajını koruyan gölün korunması gerektiği çağrısını yapıyor.