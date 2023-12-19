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Otomotiv
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Az maliyetle benzinli otomobili elektrikliye çevirin! Akaryakıt fiyatları artınca talep patladı! Bakın ne kadar tutuyor?

2023-12-19 13:28:07
Az maliyetle benzinli otomobili elektrikliye çevirin! Akaryakıt fiyatları artınca talep patladı! Bakın ne kadar tutuyor?

Benzin fiyatlarındaki artışla birlikte vatandaşlar, benzinli otomobili elektriğe çevirmenin maliyetini düşünüyor. Akaryakıt fiyatları artınca talepler de patladı! Bakın maliyeti ne kadar tutuyor... Elektrikli otomobillerin yükselen trendi, otomotiv endüstrisini hızla değiştirmekte ve tüketicilerin dikkatini çekiyor. Ancak, yüksek fiyatlar nedeniyle birçok bireysel tüketici, elektrikli otomobil sahibi olma konusunda tereddüt yaşıyor. Bu noktada, e-Revolt markasının başlattığı yeni bir girişim, otomobillerin elektrikli hale getirilmesini kolaylaştırarak pazar ihtiyacına cevap veriyor.

#1
Foto - Az maliyetle benzinli otomobili elektrikliye çevirin! Akaryakıt fiyatları artınca talep patladı! Bakın ne kadar tutuyor?

e-Revolt'un öncülüğünde, şu anda 42 farklı otomobil modeli için sunulan elektrikli motor kitleri, tüketicilere kısa sürede elektrikli bir otomobile sahip olma imkanı tanıyor. Bu dönüşüm süreci, başvuru yapan kullanıcıların araçlarını şirkete teslim etmeleri ve gerekli koşulların sağlanması durumunda, benzinli veya dizel motordan elektrikli motora geçişin gerçekleştirilmesiyle tamamlanıyor.

#2
Foto - Az maliyetle benzinli otomobili elektrikliye çevirin! Akaryakıt fiyatları artınca talep patladı! Bakın ne kadar tutuyor?

Dönüşüm sadece mekanik bir değişiklikle sınırlı kalmayıp, aracın alt yürür yapısı ve motoruyla birlikte multimedya sistemi de dahil olmak üzere yeni bir yazılım entegrasyonunu içermektedir. Bu sayede, kullanıcılar tam anlamıyla bir elektrikli otomobil ekosistemine sahip olmaktadırlar. Ancak, bu dönüşüm süreci, içten yanmalı motora sahip araçların tasarım yapısının dışına çıkılmasını gerektirdiği için bazı kullanıcıları düşündürebilir. Dönüşüm işleminin maliyeti şu an için 12 ile 15 bin euro arasında değişmektedir. Bu fiyat, elektrikli otomobil sahibi olma maliyetini daha erişilebilir kılarak tüketicilere çeşitli seçenekler sunuyor.

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