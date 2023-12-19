Az maliyetle benzinli otomobili elektrikliye çevirin! Akaryakıt fiyatları artınca talep patladı! Bakın ne kadar tutuyor?

Dönüşüm sadece mekanik bir değişiklikle sınırlı kalmayıp, aracın alt yürür yapısı ve motoruyla birlikte multimedya sistemi de dahil olmak üzere yeni bir yazılım entegrasyonunu içermektedir. Bu sayede, kullanıcılar tam anlamıyla bir elektrikli otomobil ekosistemine sahip olmaktadırlar. Ancak, bu dönüşüm süreci, içten yanmalı motora sahip araçların tasarım yapısının dışına çıkılmasını gerektirdiği için bazı kullanıcıları düşündürebilir. Dönüşüm işleminin maliyeti şu an için 12 ile 15 bin euro arasında değişmektedir. Bu fiyat, elektrikli otomobil sahibi olma maliyetini daha erişilebilir kılarak tüketicilere çeşitli seçenekler sunuyor.