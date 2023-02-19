Az daha canından oluyordu! Maganda kurşunundan böyle kurtuldu

İddiaya göre, Diyarbakır’da bir vatandaşa maganda kurşunu isabet etti. Kurşunun ceketin cebindeki cep telefonuna isabet etmesi sonucu şahıs yara almadan kurtuldu. Yenişehir ilçesindeki bir teknik servisin yetkilisi Süleyman Araz, dün bir vatandaşın servise getirdiği cep telefonunun maganda kurşunuyla hasar gördüğünü belirtti. Telefonun müşterisinin hayatını kurtardığını ifade eden Araz, “Servisimize gelen telefon maganda kurşununa denk gelmiş. Bazen filmlerde gördüğümüz cepteki bozuk para, saat ve tabakanın hayat kurtardığı sahneyi bu sefer telefonda gördük” dedi.