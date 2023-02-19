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Yaşam
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Az daha canından oluyordu! Maganda kurşunundan böyle kurtuldu

2023-02-19 16:24:12
Az daha canından oluyordu! Maganda kurşunundan böyle kurtuldu

Diyarbakır'da bir vatandaş, az daha maganda kurşunu sebebiyle canından oluyordu.

#1
Foto - Az daha canından oluyordu! Maganda kurşunundan böyle kurtuldu

Diyarbakır’da bir teknik servise gelen müşteri, maganda kurşununun montundaki cep telefonuna isabet etmesi ile hayatının kurtulduğunu belirtti.

#2
Foto - Az daha canından oluyordu! Maganda kurşunundan böyle kurtuldu

İddiaya göre, Diyarbakır’da bir vatandaşa maganda kurşunu isabet etti. Kurşunun ceketin cebindeki cep telefonuna isabet etmesi sonucu şahıs yara almadan kurtuldu. Yenişehir ilçesindeki bir teknik servisin yetkilisi Süleyman Araz, dün bir vatandaşın servise getirdiği cep telefonunun maganda kurşunuyla hasar gördüğünü belirtti. Telefonun müşterisinin hayatını kurtardığını ifade eden Araz, “Servisimize gelen telefon maganda kurşununa denk gelmiş. Bazen filmlerde gördüğümüz cepteki bozuk para, saat ve tabakanın hayat kurtardığı sahneyi bu sefer telefonda gördük” dedi.

#3
Foto - Az daha canından oluyordu! Maganda kurşunundan böyle kurtuldu

Müşterisinin ceketinde 10 santimlik parçalanma gördüğünü dile getiren Araz, “Telefon müşterinin sol cebinde ve ceketinin cebinde 10 santimlik bir parçalanma mevcuttu. Mermi ceketten içeri girdiği gibi telefon sayesinde dışarı atılmış. Mermi kameranın sol köşesinden girip, kasa tarafından geri itilmiş. Böylelikle cep telefonu hayat kurtarmış. Telefon maganda kurşununa galip geldi” dedi.

#4
Foto - Az daha canından oluyordu! Maganda kurşunundan böyle kurtuldu

Telefonun kasa kısmının çelik ve dayanıklı olması sebebiyle mermiyi durdurma gücüne sahip olduğunu söyleyen Araz, telefonda kasa, kamera ve ekranı değiştirdiğini söyledi.

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