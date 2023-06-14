Az daha ayağını kaybediyordu! Bu ürünü kullananlar dikkat!

“Merdiven altı ürünler görebiliyoruz” Kullanılan ürünlerin içeriklerine yönelik bilgiler ve kullanma talimatlarının okunmasının büyük önem taşıdığını aktaran Prof. Dr. Mustafa Turan, oluşabilecek yanık durumlarında ilk müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Turan, koruyucu ürün kullanımının yaygınlaşması gerektiğini belirterek, “Maalesef son yıllarda bu tarz ürünlerin kimyasalları, içerikleri çoğunda yazmıyor, merdiven altı bazı ürünler görebiliyoruz. Cilde böyle bir maruziyet olduğu zaman da mutlaka bol suyla oranın temizlenmesini öneriyoruz. Gözüne sıçrıyor, körlüğe kadar gidebilecek hasarlara ulaşabiliyor, yüzünde ömür boyu kalabilecek hasarlara yol açabiliyor. Bu kimyasalları kullanırken her zaman vatandaşlarımıza koruyucu ürünlerle, yüz maskesi olabilir, göz koruyucu ürün olabilir, cildine hasar geldiyse oranın hemen hızlı bir şekilde temizlenmesini öneriyoruz. Ürünler içerik itibarıyla kontrol dışı olabiliyor, üzerinde yazmıyor da. Bu tarz şeylerin mutlaka kaliteli ürünlerden olmasını öneriyoruz. Son yıllarda da biraz arttı bunlar. İçinde çok güçlü kimyasallar olabiliyor. Onları kullanırken mutlaka çok dikkatli, özenle kendimize de dikkat ederek kullanmamız lazım. Yoksa ağır hasarlarla bize gelebiliyorlar. İş kötüye gitmeden, enfektif bir hal olmadan, ayakta uzuv kaybına gitmeden biz o ölü dokuları temizledik. Alttan temiz doku gelmesi için bir süreç başlattık, o da şu an olumlu gidiyor. Bundan sonraki aşamada da bir cilt grefti, yaması dediğimiz bir işlemle işlemi sonlandırmayı planlıyoruz” dedi.