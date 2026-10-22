AYM Başkanlığı için seçim süreci başladı!

Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985'te mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunan Özkaya, 1991'de başladığı idari yargı hakimlik stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimliğine atandı. 2005'te, Kasım 2004'te geçici olarak görevlendirildiği AYM raportörlüğü görevine atanan Özkaya, 2011'de Danıştay üyeliğine, 18 Aralık 2014'te ise Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. AYM'deki görevine 22 Aralık 2014'te başlayan Özkaya, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12 Mart 2020 ve 5 Mart 2024'te yapılan toplantılarda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi. Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolmasının ardından Özkaya, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 21 Mart 2024'te Yüksek Mahkeme başkanlığına seçildi ve bu görevine 20 Nisan 2024'te başladı.