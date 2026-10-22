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AYM Başkanlığı için seçim süreci başladı!

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AYM Başkanlığı için seçim süreci başladı!

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'nın 22 Aralık'ta tamamlanacak görev süresi öncesinde, yüksek mahkemenin yeni başkanını belirleyecek seçim süreci bugün resmen başladı.

#1
Foto - AYM Başkanlığı için seçim süreci başladı!

Danıştay üyeliği görevinde bulunurken 18 Aralık 2014'te Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen ve 22 Aralık 2014'te bu görevine başlayan Özkaya'nın, yüksek mahkeme üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında görev süresi 22 Aralık 2026'da dolacak.

#2
Foto - AYM Başkanlığı için seçim süreci başladı!

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin iç tüzüğü gereği, Özkaya'nın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan bugün, başkanlık seçimi için süreç başladı. Süreçte, seçim işlerini AYM Başkanı Özkaya yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek.

#3
Foto - AYM Başkanlığı için seçim süreci başladı!

Görev süresinin dolması nedeniyle Özkaya seçimde aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri ise başkan adayı olabilecek.

#4
Foto - AYM Başkanlığı için seçim süreci başladı!

Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.

#5
Foto - AYM Başkanlığı için seçim süreci başladı!

Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

#6
Foto - AYM Başkanlığı için seçim süreci başladı!

Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985'te mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunan Özkaya, 1991'de başladığı idari yargı hakimlik stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimliğine atandı. 2005'te, Kasım 2004'te geçici olarak görevlendirildiği AYM raportörlüğü görevine atanan Özkaya, 2011'de Danıştay üyeliğine, 18 Aralık 2014'te ise Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. AYM'deki görevine 22 Aralık 2014'te başlayan Özkaya, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12 Mart 2020 ve 5 Mart 2024'te yapılan toplantılarda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi. Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolmasının ardından Özkaya, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 21 Mart 2024'te Yüksek Mahkeme başkanlığına seçildi ve bu görevine 20 Nisan 2024'te başladı.

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