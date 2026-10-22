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Emekli amiral bombayı patlattı: Türkiye, Libya'nın ardından o ülkeyle deniz yetki anlaşması yapacak

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Emekli amiral bombayı patlattı: Türkiye, Libya'nın ardından o ülkeyle deniz yetki anlaşması yapacak

Emekli Amiral Cem Gürdeniz, Türkiye'nin Libya'nın ardından bir ülkeyle daha deniz yetki anlaşması yapacağını açıkladı.

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Foto - Emekli amiral bombayı patlattı: Türkiye, Libya'nın ardından o ülkeyle deniz yetki anlaşması yapacak

Libya Temsilciler Meclisi, 2019’da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onayladı. Emekli amiral Cem Gürdeniz, Ankara'nın bir Arap ülkesiyle daha benzer bir anlaşma yapacağını duyurdu.

#2
Foto - Emekli amiral bombayı patlattı: Türkiye, Libya'nın ardından o ülkeyle deniz yetki anlaşması yapacak

Cem Gürdeniz yaptığı açıklamada, "Türkiye ile BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım 2019’da imzalanan “Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”, yıllarca Türkiye’ye karşı konumlanan Hafter cephesiyle bağlantılı Doğu Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylandı.

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Foto - Emekli amiral bombayı patlattı: Türkiye, Libya'nın ardından o ülkeyle deniz yetki anlaşması yapacak

Bu karar, Türkiye’nin Mavi Vatan mücadelesinde son yıllarda elde ettiği en önemli diplomatik kazanımlardan biridir. Yıllarca Türkiye-Libya mutabakatını geçersiz sayan Hafter cephesinin tutum değiştirmesi, Yunanistan ve onu destekleyen AB bloku ile ABD açısından ciddi bir siyasi ve diplomatik gerilemedir. Atina’nın Libya’daki bölünmüşlükten yararlanarak Türkiye’nin deniz yetki alanlarını etkisizleştirme stratejisi ağır darbe almıştır.

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Foto - Emekli amiral bombayı patlattı: Türkiye, Libya'nın ardından o ülkeyle deniz yetki anlaşması yapacak

Bu gelişme, Türkiye’nin gelecekte Mısır ile yapabileceği deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması açısından da önemlidir. Özellikle önümüzdeki dönemde yeniden gündeme gelmesi beklenen Great Sea Interconnector (GSI) denizaltı elektrik kablosu projesinde Türkiye’nin müzakere gücü artmıştır. Türkiye, kendi kıta sahanlığında yapılacak deniz tabanı araştırmaları için izin alınması konusundaki hukuki tezlerini kararlılıkla savunmalıdır.

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Foto - Emekli amiral bombayı patlattı: Türkiye, Libya'nın ardından o ülkeyle deniz yetki anlaşması yapacak

Ancak diplomatik başarı denizde fiilî varlıkla tamamlanmalıdır. Türkiye, GKRY’nin tek taraflı ruhsatlandırdığı, özellikle 5 ve 6 numaralı parsellerdeki faaliyetlere karşı egemen haklarını koruyacak somut adımlar atmalı, ihtilaflı alanlarda sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerini yeniden başlatmalıdır. Türkiye’nin 18 Mart 2020’de BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarının Libya bağlantısı artık hukuki ve siyasi bakımdan çok daha güçlüdür" dedi.

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