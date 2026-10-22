Protestoculara 5 yıl hapis, 20 bin avro ceza geliyor: Meloni’den Milano olaylarına neşter!
İtalya'da başta Milano olmak üzere ülkenin bazı kentlerinde patlak veren protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi ve 200 kadar polisin yaralanması Meloni hükümetini harekete geçirdi. Şiddet eylemlerine katılanlara 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar para cezası öngören düzenleme kabul edilirken, çocukların verdiği zararlardan ailelerin de sorumlu tutulabileceği bildirildi. Meloni, olaylarla bağlantılı 330 kişinin yaklaşık yarısının yabancı kökenli olduğunu, en küçük şüphelinin ise 11 yaşında olduğunu açıkladı.