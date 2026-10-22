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Protestoculara 5 yıl hapis, 20 bin avro ceza geliyor: Meloni’den Milano olaylarına neşter!

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Protestoculara 5 yıl hapis, 20 bin avro ceza geliyor: Meloni’den Milano olaylarına neşter!

İtalya'da başta Milano olmak üzere ülkenin bazı kentlerinde patlak veren protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi ve 200 kadar polisin yaralanması Meloni hükümetini harekete geçirdi. Şiddet eylemlerine katılanlara 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar para cezası öngören düzenleme kabul edilirken, çocukların verdiği zararlardan ailelerin de sorumlu tutulabileceği bildirildi. Meloni, olaylarla bağlantılı 330 kişinin yaklaşık yarısının yabancı kökenli olduğunu, en küçük şüphelinin ise 11 yaşında olduğunu açıkladı.

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Foto - Protestoculara 5 yıl hapis, 20 bin avro ceza geliyor: Meloni’den Milano olaylarına neşter!

Fransa’da başlayan hayat pahalılığı ve eğitim koşullarına yönelik protestolar, kısa sürede Belçika ve İtalya’ya da sıçradı. Hafta sonu Milano başta olmak üzere bazı kentlerdeki protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Gösteriler sırasında yüzlerini kapatan gruplar polisle çatışırken, çok sayıda mağazanın camları kırıldı, iş yerleri yağmalandı ve kamu mallarına zarar verildi. İtalyan makamlarının açıklamalarına göre olaylarda yaklaşık 200 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaşananların ardından Meloni hükümeti, kamu düzenini sağlamak amacıyla yeni tedbirler aldı.

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Foto - Protestoculara 5 yıl hapis, 20 bin avro ceza geliyor: Meloni’den Milano olaylarına neşter!

İtalya Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen düzenlemeyle, gösteriler sırasında şiddet eylemlerine katılmak ayrı bir suç olarak tanımlandı. Buna göre en az 5 kişilik bir grup içerisinde taş, sopa veya havai fişek gibi nesneler kullanarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişiler, 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Eylemcilerin yüzlerini gizlemesi veya olaylarda insanların yaralanması durumunda cezalar ağırlaştırılabilecek. Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, reşit olmayan kişilerin neden olduğu maddi zararlara ilişkin oldu. Hükümet, yağmalama ve mala zarar verme olaylarına karışan çocukların yol açtığı maddi kayıplardan ailelerinin de sorumlu tutulmasını kararlaştırdı.

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Foto - Protestoculara 5 yıl hapis, 20 bin avro ceza geliyor: Meloni’den Milano olaylarına neşter!

Böylece iş yerlerinin tahrip edilmesi veya kamu mallarına zarar verilmesi durumunda, zararın karşılanması için çocukların ebeveynlerine başvurulabilecek. Başbakan Giorgia Meloni, protestoların ardından 330 kişinin gözaltına alındığını veya kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Meloni, bu kişilerin yarısının yabancı olduğunu ve aralarında çok sayıda çocuğun da bulunmasının endişe verici olduğunu ifade etti. Meloni, yağmalama ve tahribatın protesto hakkıyla bağdaşmadığını belirterek, "Yıkıp yağmalamanın devrimcilikle hiçbir ilgisi yok. Yıkım ve hırsızlık protesto değil, suçtur" ifadelerini kullandı. İtalya Başbakanı, şiddet olaylarına karışan kişilerin hukuki sonuçlarla karşılaşacağını vurguladı.

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Foto - Protestoculara 5 yıl hapis, 20 bin avro ceza geliyor: Meloni’den Milano olaylarına neşter!

Protestolar sırasında kimliği belirlenen en küçük kişinin 11 yaşında olduğu açıklandı. Meloni, bu kadar küçük yaştaki çocukların şiddete yönelmesini önlemek için daha kapsamlı tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Yeni düzenleme kapsamında 14-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik adli tedbirlerin de genişletilmesi kararlaştırıldı.

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Foto - Protestoculara 5 yıl hapis, 20 bin avro ceza geliyor: Meloni’den Milano olaylarına neşter!

Hükümet, Milano'da güvenliğin sağlanması amacıyla 500 ilave askerin görevlendirilmesini onayladı. Askerlerin yıl sonuna kadar kentte görev yapması, kritik noktaların korunması ve güvenlik güçlerine destek verilmesi planlanıyor. Bununla birlikte askerlere doğrudan polis yetkileri verilmesini öngören önerinin, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın itirazının ardından kabul edilen düzenlemeden çıkarıldığı bildirildi.

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Foto - Protestoculara 5 yıl hapis, 20 bin avro ceza geliyor: Meloni’den Milano olaylarına neşter!

İtalya'da hafta sonu yaşanan olayların ardından yeni gösteri çağrıları yapılması, güvenlik güçlerini yeniden harekete geçirdi. 24 Ekim'de Milano, Roma ve diğer kentlerde düzenlenmesi planlanan protestolar öncesinde yetkililer güvenlik önlemlerini artırdı. Meloni hükümetinin kabul ettiği yeni düzenleme yürürlüğe girerken, parlamentonun kararnameyi 60 gün içerisinde yasalaştırması gerekiyor.

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Yorumlar

ata

asarsanız daha hızlı netice alırsınız... ama eninde sonunda su yolunu bulur....

Akın bey

Darısı ülkemizin başına, polise, sivillere, devletin ve milletin malına zarar veren taş molotof vs aletlerle zarar verenler enaz 5 yıl artı ağır para cezası verilmeli. Devletin hiç bir kurumunda iş imkanları ömür boyu yasaklansın. Protesto söz ile söylem ile olur. Şiddetin olduğu her eylem terör eylemidir.
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