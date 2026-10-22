Protestoculara 5 yıl hapis, 20 bin avro ceza geliyor: Meloni’den Milano olaylarına neşter!

İtalya Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen düzenlemeyle, gösteriler sırasında şiddet eylemlerine katılmak ayrı bir suç olarak tanımlandı. Buna göre en az 5 kişilik bir grup içerisinde taş, sopa veya havai fişek gibi nesneler kullanarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişiler, 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Eylemcilerin yüzlerini gizlemesi veya olaylarda insanların yaralanması durumunda cezalar ağırlaştırılabilecek. Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, reşit olmayan kişilerin neden olduğu maddi zararlara ilişkin oldu. Hükümet, yağmalama ve mala zarar verme olaylarına karışan çocukların yol açtığı maddi kayıplardan ailelerinin de sorumlu tutulmasını kararlaştırdı.