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Dünya
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Barışa ramak kala büyük saldırı! 'Ülkemizdeki 12 noktayı vurdular'

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Barışa ramak kala büyük saldırı! 'Ülkemizdeki 12 noktayı vurdular'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus askeri güçlerinin ülkesindeki 12 farklı bölgeye yönelik eş zamanlı saldırılar düzenlediğini açıkladı.

#1
Foto - Barışa ramak kala büyük saldırı! 'Ülkemizdeki 12 noktayı vurdular'

Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaştı.

#2
Foto - Barışa ramak kala büyük saldırı! 'Ülkemizdeki 12 noktayı vurdular'

Başkent Kiev'e balistik füzeler kullanılarak saldırı düzenlendiğini aktaran Zelenskiy, kente 21 füzenin fırlatıldığını belirtti.

#3
Foto - Barışa ramak kala büyük saldırı! 'Ülkemizdeki 12 noktayı vurdular'

Kiev'deki evler ve enerji tesisleri, metro altyapısı, alışveriş merkezleri, işletmeler ve bir manastırın hasar gördüğünü kaydeden Zelenskiy, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

#4
Foto - Barışa ramak kala büyük saldırı! 'Ülkemizdeki 12 noktayı vurdular'

Rusya'nın bu gece ülkesindeki 12 farklı bölgeyi hedef aldığını belirten Zelenskiy, bu saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk 34 sivilin yaralandığını bildirdi.

#5
Foto - Barışa ramak kala büyük saldırı! 'Ülkemizdeki 12 noktayı vurdular'

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde geçen günlerde görüşmeler yapılmasına rağmen Rusya'nın saldırıları sürdürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirmek için doğru çözümleri bulmaya çalışmaya devam etmek önemli." değerlendirmesinde bulundu. Zelenskiy, Ukrayna'ya karşı saldırıların durdurulması için Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini savundu.

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