Aykut Erdoğdu sordu Ertan Yıldız cevapladı: 1 milyon liralık anlaşmayı İmamoğlu mu yaptı?

Bunun üzerine Erdoğdu sanığa, "1 milyon dolar, bağış değilse rüşvettir. Sen de o işin başındasın. Ben sana, ‘1 milyon dolar getirebilirler’ dedim. Sen de bana, ‘başkanla görüşeyim’ dedin. İlk ifadende, ‘hem şirket yararı vardır, hem rüşvet almıştır. Aykut Erdoğdu aradı beni, ’bunlar çok iyi insanlar, çok düzgün insanlar. CHP’ye de yardım etti. Bunlar 1 milyon dolar da bağış yapacak’ dedim diyorsun. Sonra da, ‘Aykut Erdoğdu çanta içinde 1 milyon 200 bin dolar parayı getirdi, sonra da Fatih Keleş aldı’ dedin. Burada büyük bir kamu yararı söz konusu. Yani böyle bir şeyde, kamu yararı olan işte rüşvet olabilir diyorsun. Böyle bir şey varsa, rüşvet anlaşmasının tam içinde oluyorsun. 1 milyon lira getirmeye yönelik bir anlaşma dönüyor orada. Sana göre bu anlaşmayı benimle Ekrem İmamoğlu mu yaptı?" diye sordu. "Evet" yanıtını veren sanık Yıldız, "Siz niye para getirdiniz? Sadece şirket yararı varsa" dedi. Erdoğdu, "Ben para getirmedim. Onu sen söylüyorsun" dedi. Yıldız ise, "Her şeyi ben söylüyorum. Niye yarısına inanıp yarısına inanmıyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine Aykut Erdoğdu, "Ben senin hiçbir şeyine inanmıyorum" diye konuştu.