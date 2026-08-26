Aykut Erdoğdu sordu Ertan Yıldız cevapladı: 1 milyon liralık anlaşmayı İmamoğlu mu yaptı?

Duruşmada, Ongun’un ardından tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, Ertan Yıldız’a soru yöneltti. Sanık İmamoğlu, "Firma benim ama başkaları çalıştırıyorlar diye bir bilgi verdin mi?" dedi. Yıldız, bu soruya cevap vermek istemediğini söyledi. İmamoğlu, "Kendisi, beni bir firmanın gizli sahibi olduğumu iddia etti. Bunu kendisine hatırlatmak istiyorum" diye konuştu. Yıldız ise, "Cevap vermek istemiyorum" dedi. Ekrem İmamoğlu sanık Ertan Yıldız’ın 2024 yılında İBB ile ilişkisini kestiği iddialarına ilişkin, "Siz, ‘İBB ile ilişkimi 2024 seçiminden sonra kestim’ dediniz. İBB iştiraki olan İYA’dan ne zaman ayrıldınız" diye sordu. Yıldız, "Tutuklandığımda İYA başkanıydım" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Yani siz İBB ile ilişkinizi hiç kesmediniz. Siz, İYA ve diğer iştiraklerden sorumluydunuz. İştiraklerle 15 günde bir toplantı yapmaz mıydınız?" dedi. Yıldız, "2 kez toplantı yaptım" dedi. İmamoğlu bunun üzerine, "O zaman tembelmişsiniz" dedi. İmamoğlu, Yıldız’ın Cebeci maden sahasındaki kaçak döküm iddiasına yönelik, "İştiraklerden sorumlu başkan danışmanı, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak her icra toplantısında vardın. Ben senden kaçak döküm diye bir şey duymadım" ifadelerini kullandı.