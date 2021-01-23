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Yaşam
15
Ayıların kış uykusu kaçtı

2021-01-23 16:49:54
Ayıların kış uykusu kaçtı

Türkiye’nin tek ayı barınağındaki kış uykusuna yatmayan 71 ayıya özel beslenme programı hazırlandı.

#1
Foto - Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 5’i yavru 66’ı yetişkin olmak üzere 71 ayının bu kış da uykusu gelmedi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 5’i yavru 66’ı yetişkin olmak üzere 71 ayının bu kış da uykusu gelmedi.

#2
Foto - Kış aylarında ayılar uyumasa da ‘torpor’ denilen uyuşukluk dönemine giriyor ve metabolizmaları oldukça yavaşladığı için daha az yiyecek veriliyor.

Kış aylarında ayılar uyumasa da ‘torpor’ denilen uyuşukluk dönemine giriyor ve metabolizmaları oldukça yavaşladığı için daha az yiyecek veriliyor.

#3
Foto - Günde bir ayının yaklaşık 5 ilâ 6 kilogram yiyecek yediğini belirten yetkililer, elma, armut, salatalık, tavuk, pelet yem, havuç gibi gıdaların düzenli olarak verildiğini kaydetti.

Günde bir ayının yaklaşık 5 ilâ 6 kilogram yiyecek yediğini belirten yetkililer, elma, armut, salatalık, tavuk, pelet yem, havuç gibi gıdaların düzenli olarak verildiğini kaydetti.

#4
Foto - Barınakta ayılara günde 400 kilograma yakın yiyecek veriliyor.

Barınakta ayılara günde 400 kilograma yakın yiyecek veriliyor.

#5
Foto - İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

#6
Foto - İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

#7
Foto - İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

#8
Foto - İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

#9
Foto - İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

#10
Foto - İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

#11
Foto - İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

#12
Foto - İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

#13
Foto - İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

#14
Foto - İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

İşte Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kareler...

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